Danimarka'da "1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları" görüşmeleri yapıldı

Danimarka Parlamentosu Folketing'de, Birlik Listesi ve Alternatif Partisinin ortak sunduğu 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları konulu soru önergesi görüşmelerinde, Türkiye'ye eleştiriler içeren iki metnin 26 Ocak'ta oylamaya sunulması kararlaştırıldı.

Birlik Listesinden Nikolaj Villumsen ile Alternatif Partiden Rasmus Nordqvist'in Danimarka Dışişleri Bakanlığının yanıtlaması talebiyle verilen soru önergesi görüşmesinde, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarında hükümetin pozisyonu soruldu.

Folketing'de yaklaşık 3 saat süren ve sadece parti sözcülerinin katıldığı görüşmelerde konuşan Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, iddialara konu edilen olayların 100'üncü yılına rastlayan 2015'te Danimarka Parlamentosu tarafından kabul edilen metni hatırlatarak, tarihte yaşanan üzücü olaylara dikkati çektiklerini belirtti.- "Bunları incelemek ve yorumlamak tarihçilerin işi"Samuelsen, 1915 ve sonraki yıllarda neler yaşandığını kesin olarak bilmediklerini anlatarak, bunları incelemek ve yorumlamanın tarihçilerin işi olduğunu söyledi.

Danimarka'da geçmiş hükümetlerin de 1915 ve sonrasında yaşananları "soykırım" olarak tanımadığını hatırlatan Samuelsen, "Hükümet tarihi bir konuda otorite değil ve otorite olmak da istemiyor. Hükümet olarak parlamentonun da bu tür bir işe kalkışmamasını öneriyoruz." dedi.Tarihi olayların politize edildiğini vurgulayan Samuelsen, bu nedenle olayın tarihçilere devredilmesi gerektiğini dile getirdi.

Samuelsen, "Devlet tarafından tarihi belirleyen bir otoritemiz yok ve olmayacak da." ifadesini kullandı.Türkiye'de yaşayan Ermeni, Musevi ve Rum kökenlilerin azınlık olarak tanındığını anımsatan Samuelsen, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına dair verilecek kararın iki ülke arasında olduğunu kaydetti. Görüşmelerin ardından, partiler tarafından sunulan ve Türkiye'nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddiaları nedeniyle eleştirildiği iki metnin 26 Ocak Perşembe günü parlamentoda oylanmasına karar verildi.Öte yandan, Danimarka Halk Partisinin Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınması yönünde verdiği yazılı önerge, parlamentonun sabah oturumunda oy çokluğuyla reddedildi.