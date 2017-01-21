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Suriye - Ürdün sınırında patlama: 6 ölü!

Suriye ile Ürdün sınırındaki mülteci kampında bombalı araç saldırısı düzenlendi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 16:18:41 Güncelleme: 16:20:40 AA

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Er-Rekban Mülteci Kampı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonucu 6 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin Rekban Mülteci Kampı'ndaki yetkililerden aldığı bilgiye göre, kamp yakınlarında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Patlama sonucu 6 sivilin yaşamını yitirdiği, 14'ünün yaralandığı belirtildi.

Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydeden yetkililer, bazılarının ise durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Rekban Mülteci Kampı'nda Ürdün'e girmek için bekleyen 85 binden fazla Suriyeli bulunuyor.

Kampta, 18 Aralık 2016'da meydana gelen patlamada da ölen ve yaralananlar olmuştu.

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