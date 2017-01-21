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Aşırı sağcı liderlere dev protesto

Aşırı sağ partilerin Koblenz buluşması, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteriyle protesto edildi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 18:36:39 Güncelleme: 19:11:38 AA

Avrupa'daki aşırı sağcı partileri bir araya getiren Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun, bugün Almanya’nın Koblenz kentinde gerçekleştirdiği kongre, yaklaşık 5 bin kişi tarafından protesto edildi.

Koblenz Tren İstasyonu önündeki meydanda düzenlenen gösteriye, bazı Türk sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteri de "Almanya renkli kalacak", "Irkçılığa hayır", "Benim milliyetim insan" yazılı pankartlar ve dövizler taşındı.

Konuşmacı olarak Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn’un da yer aldığı gösteride, Neonaziler ve ırkçı partiler aleyhinde sloganlar atıldı.

Dreyer, burada yaptığı konuşmada, "Bu bir özgürlük ve hoşgörü gösterisi. Koblenz ve Rheinland-Pfalz Eyaleti korku ve milliyetçilerin zeminine dönüştürülemez." dedi.

Diğer katılımcılar tarafından yapılan konuşmalarda da ırkçılık ve ayrımcılık söylemlerine karşı çıkılarak Almanya’nın renkli ve hep birlikte güçlü br ülke olduğunu vurgulandı.

GÖSTERİDE TÜRKÇE VE ALMANCA ŞARKI SÖYLENDİ

Öte yandan gösteride, Türkiye asıllı Kutlu Yurtseven isimli vatandaş da Almanca ve Türkçe söylediği rap şarkıyla Almanya’daki Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) cinayetlerine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından göstericiler polis eşliğinde ENF grubunun kongre yaptığı Rhein-Mosel-Halle’ye doğru yürüyüşe geçti. Şehir merkezinden güvenlik önlemleri altında buraya gelen kalabalık grup, bir süre slogan atarak müzik eşliğinde ırkçılık karşıtı şarkılar söyledi.

Ardından gösteri, sığınmacıların da yer aldığı grubun kongre binasına yakın bir açık alanda verdiği konserle olaysız şekilde sona erdi.

Avrupa Parlamentosu’nda aşırı sağcı partileri bir araya getiren ENF grubu, "Avrupa için Özgürlük" başlığını taşıyan kongresini bugün Koblenz’de gerçekleştiriliyor.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin lideri Frauke Petry’nin ev sahipliği yaptığı kongreye, Fransa’dan aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen, Hollanda’dan ırkçı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, İtalya’dan Kuzey Birliği Partisi lideri Matteo Salvini ve Avusturya’dan Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Sekreteri Harald Vilimsky katıldı.

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