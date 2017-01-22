22 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
frank-walter steinmeier
DÜNYA

Steinmeier: Trump'la birlikte 20'nci yüzyıl dünyası sona erdi

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, Trump'ın ABD başkanlığına gelmesiyle 20'nci yüzyıl dünya düzeninin sona erdiğini, yarının ise ucunun açık olduğunu söyledi

22 Ocak 2017 Pazar, 16:29:17 Güncelleme: 16:33:12 AA

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle eski 20’nci yüzyıl dünyası düzeninin sona erdiğini belirtti.

Steinmeier, Bild am Sonntag gazetesinde yer alan makalesinde, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Donald Trump'ın seçilmesiyle eski 20'nci yüzyıl dünyası tamamen sona erdi. Ne tür bir yeni düzenin uygulamaya konulacağının, yarının ne göstereceğinin ise ucu açık." ifadelerine yer verdi.

İktidar değişikliklerinde yeni yönetimin rotası konusunda belirsizlik, şüphe ve soru işaretlerinin normal olduğunu kaydeden Steinmeier, bu zamanlarda yeni bir küresel düzensizliğin söz konusu olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Steinmeier, "Biz yeni yönetime; pozisyonumuzu, değer ve çıkarlarımızı açıklamak için ABD hükümetiyle görüşme imkanı arayacağız. Beklentilerimizi, AB ve ABD arasındaki sağlam partnerlik ilişkisinin aynı göz hizasında yapılacağını vurgulayacağız. değerlendirmesinde bulundu.

Frank Walter Steinmeier ayrıca serbest ticaret, terörizme karşı mücadele, ortak değerler ve güvene dayanan transatlantik iş birliği sürecinin gündemlerinde olacağının altını çizdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İsrail'den flaş hamle! Obama'nın gitmesini beklemişlerdi...
DÜNYA

İsrail'den flaş hamle! Obama'nın gitmesini beklediler ve. ...
Madonna: Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm
DÜNYA

Madonna: Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm
Rusya'ya giren herkesin parmak izi alınacak!
DÜNYA

Rusya'ya giren herkesin parmak izi alınacak!
Papa'dan Trump yorumu: Bekleyip görelim
DÜNYA

Papa'dan Trump yorumu: Bekleyip görelim
Hindistan'da tren raydan çıktı: 27 ölü
DÜNYA

Hindistan'da tren raydan çıktı: 27 ölü
Trump'a karşı 'Kadınlar Yürüyüşü'ne ünlüler akın etti!
DÜNYA

Kadınlar Trump'a karşı yürüdü, ünlüler akın etti!
Madonna: Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm
DÜNYA

MADONNA: BEYAZ SARAY'I HAVAYA UÇURMAYI DÜŞÜNDÜM
Rusya'ya giren herkesin parmak izi alınacak!
DÜNYA

RUSYA'YA GİREN HERKESİN PARMAK İZİ ALINACAK!
Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
DÜNYA

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'A AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ
Hindistan'da tren raydan çıktı: 27 ölü
DÜNYA

HİNDİSTAN'DA TREN RAYDAN ÇIKTI: 27 ÖLÜ
Papa'dan Trump yorumu: Bekleyip görelim
DÜNYA

PAPA'DAN TRUMP YORUMU: BEKLEYİP GÖRELİM
Steinmeier: Trump'la birlikte 20'nci yüzyıl dünyası sona erdi
DÜNYA

"TRUMP'LA BİRLİKTE 20'NCİ YÜZYIL DÜNYASI SONA ERDİ"