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DÜNYA

Astana görüşmeleri başladı!

Suriye'de kalıcı barış ve siyasi çözüm hedefleyen Astana görüşmeleri başladı

23 Ocak 2017 Pazartesi, 09:38:33 Güncelleme: 10:55:43 HABERTURK.COM

Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimiyle Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye görüşmeleri başladı.

Suriye'deki ateşkes anlaşmasının onaylanması ve siyasi çözümün sağlanmasını hedefleyen Astana görüşmeleri, bugün yerel saatle 13.00'te(TSİ 10.00) başladı.

Suriye hükümet ve muhalefet temsilcileri, ateşkes garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura görüşmelerde yer alıyor.

Görüşmelere ABD Astana Büyükelçisi George Krol da gözlemci olarak katılacak. Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran heyetine de İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari başkanlık yapacak. Basına kapalı yapılacak görüşmeleri 24 ülkeden gelen 500'e yakın gazeteci takip ediyor.

2 gün sürecek görüşmelerin sonunda ortak basın toplantısı düzenlenecek.

REJİM VE MUHALEFET YÜZYÜZE GÖRÜŞMEYECEK

Astana'daki görüşmelerde muhalifler ve rejimin yüzyüze görüşme gerçekleştirmeyeği açıklandı

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