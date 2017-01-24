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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi
DÜNYA

Yüksek boşanma oranı Sisi'yi alarma geçirdi!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkedeki yüksek boşanma oranından dolayı Müslüman erkeklerin eşlerini sözle boşayabilmesinin yasaklanmasını istediğini söyledi

24 Ocak 2017 Salı, 15:40:20 Güncelleme: 15:43:05 HABERTURK.COM

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkedeki yüksek boşanma oranından dolayı alarma geçtiğini ve Müslüman erkeklerin eşlerini sözle boşamalarını yasaklayan bir kanun teklif ettiğini söyledi.

Reuters'ın haberine göre Sisi, Mısır'da evlenen 900 bin kişinin yüzde 40'ının, 5 senelik evliliklerini sona erdirdiğini öğrendiğini kaydetti.

Sisi, bu kanun sayesinde boşanmanın sadece hükümet tarafından izin verilen kişilerce sağlanabileceğini söyledi.

Mısır'da birçok kişi bu yolla boşanıyor olsa da, çok sayıda erkeğin, bir tartışmanın hararetiyle sözlü olarak karısını boşadığı belirtiliyor.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    boşanmak iyi bi şey degil cok üzücü
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