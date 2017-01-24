'Ülkeyi terk edin' diyen Başbakan'a halktan tepki: Sen terk et

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, mart ayında yapılacak seçimlere yönelik kampanya için gazete ilanlarında kullandığı, "Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et." ifadeleri, eleştirilere yol açtı.

İktidarda bulunan Liberal Parti'nin lideri Rutte'nin ilanına bazı siyasetçiler tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan yorumlarda en çok dikkat çeken mesaj ise, "Ülkenin durumunu beğenmiyorsan, kendin terk et." oldu.

Irkçı görüşleriyle bilinen aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Başbakan Rutte'ye bir mesajı olduğunu söyleyerek, "Hollanda halkını kandırmayı bırak. Sana artık kimse inanmıyor. Özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve kültürümüzü senin başbakanlık döneminde kaybettik ama biz bunu seçmenlerimiz ile beraber engelleyeceğiz. Senin artık gitme zamanın geldi. 15 Mart seçimlerinden sonra ülke artık Hollandalıların olacak." dedi.

Rutte'nin, Hollanda halkının öz güvenini suistimal ettiğini savunan Başbakan Yardımcısı ve İşçi Partisinin lideri Lodewijk Asscher ise, "Rutte, kötü bir popülist." ifadelerini kullandı.

Yeşil Sol Parti lideri Jesse Klaver, Başbakanın parti stratejisinin dışına çıktığını belirterek, "Yanlış bir strateji. Özgürlük Partisi'ni kopyalıyor. Bir şeyin orijinali her zaman daha iyidir. Çözüm yerine sadece problemlerden bahsediyor." diye konuştu.

Hristiyan Demokratlar Birliği Partisi lideri Sybrand van Haersma Buma ise, "Rutte'ye bunları düzeltmek için dört yıl zaman verildi ama hiçbir şey yapamadı. Genel seçimlere iki ay kala mı uyandı? Bu hiç inandırıcı değil." açıklamasını yaptı.

Konuyu bir televizyon programında tartışan politika uzmanları da, "Başbakanın uyguladığı stratejinin ve kullandığı cümlelerin muhalefet partilerinin söylemlerinin bir karışımı olduğu" yorumunda bulunarak, "Akıllıca bir strateji değil. Liberal Partisi seçmenini temsil etmiyor. Henüz oyu belirsiz olan seçmenleri kendine çekmek istiyor." değerlendirmesi yaptı.

Rutte, seçim kampanyası çerçevesinde gazetelere ilan vererek Hollandalılara hitaben "Kurallara uymayacaksan ülkeyi terk et." ifadesini kullanmıştı. İlan metninde, toplumun huzurunun bozulmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Rutte, son yıllarda bu tür davranışların arttığını belirtmişti.

Hollanda'da yapılan son anketlerde, iktidarda olan Ruttenin partisi Liberal Parti, aşırı sağcı Geert Wildersin Özgürlük Partisinin ardından ikinci sırada gözüküyor.