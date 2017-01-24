24 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Donald Trump ABD
DÜNYA

Trump, Dakota ve Keystone boru hatlarını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump Dakota ve Keystone petrol boru hattını onayladı

24 Ocak 2017 Salı, 20:39:30 Güncelleme: 20:59:51 AA

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

Seçim kampanyası sırasında ABD'de enerji devrimi gerçekleştireceğini vadeden Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, iki boru hattının tamamlaması için başkanlık emri imzaladı.

Kanada'dan ABD'nin güneyindeki petrol rafinerilerine ham petrol taşıması planlanan ve yaklaşık 8 milyar dolara mal edilen Keystone XL boru hattı, önceki ABD Başkanı Barack Obama tarafından 6 yıl bekletilmişti. ABD Kongresinin onayına rağmen, Obama projeyi üç kez veto etmişti.

Yaklaşık 3 milyar 700 milyon dolar harcanarak 4 eyaletten geçmesi planlanan Kuzey Dakota petrol boru hattı için ABD'de yoğun şekilde protestolar sürüyor.

Projenin geçeceği bir kısım arazinin, 19. yüzyıldan kalma antlaşma nedeniyle Standing Rock Sioux adlı Kızılderili kabilesine ait olduğu ileri sürülürken, kabile, geçen ağustosta ABD hükümetine karşı dava açarak projeyi durdurmuş ancak ekim ayında federal temyiz mahkemesi söz konusu kararı iptal etmişti.

Trump, bugün ayrıca, söz konusu projelerin çevre regülasyonlarını hızlandıracak bir başkanlık emri daha imzaladı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump için sürpriz FBI iddiası
DÜNYA

Donald Trump için sürpriz FBI iddiası
CIA raporlarından PKK ve ASALA çıktı!
DÜNYA

CIA raporlarından PKK ve ASALA çıktı!
Güney Kore askerleri ile ABD Deniz Piyadeleri ortak tatbikat yaptı
DÜNYA

Böyle tatbikat görülmedi! -20 derece...
Gizli Servis Madonna'nın peşinde!
DÜNYA

Gizli Servis Madonna'nın peşinde!
Trump, 400'den fazla işletmeden istifa etti
DÜNYA

Trump, 400'den fazla işletmeden istifa etti
Trump yönetiminden Ortadoğu için kritik geri adım!
DÜNYA

Trump yönetiminden Ortadoğu için kritik geri adım!
Brüksel'de yabancı savaşçı operasyonu! 8 eve baskın
DÜNYA

BRÜKSEL'DE YABANCI SAVAŞÇI OPERASYONU! 8 EVE BASKIN
ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!
DÜNYA

ABD SEÇİMLERİNE 'HİLE' SORUŞTURMASI!
First Lady'nin bir anda yüzü düştü! Trump o sırada ne söyledi?
DÜNYA

FİRST LADY'NİN BİR ANDA YÜZÜ DÜŞTÜ! TRUMP O SIRADA NE SÖYLEDİ?
Erdoğan'dan referandum açıklaması: Fazla uzatmadan...
DÜNYA

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI: FAZLA UZATMADAN...
Somali'de Eş Şebab bir otele baskın düzenledi!
DÜNYA

SOMALİ'DE EŞ ŞEBAB BİR OTELE BASKIN DÜZENLEDİ!

Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
DÜNYA

TRUMP, YEDİ ÜLKEYE VİZELERİ DURDURUYOR!