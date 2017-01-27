27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
donald trump madonna
DÜNYA

Trump'tan Madonna'ya: İğrenç biri

"Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm" diyen Madonna'nın sözlerine tepki gösteren ABD Başkanı Trump, "İğrenç biri. Söylediği şey ülkemiz için utanç verici" dedi

27 Ocak 2017 Cuma, 15:47:07 Güncelleme: 15:59:17 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'nde sahne alan ve 'Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm' diyen pop yıldızı Madonna için 'iğrenç' ifadesini kullandı.

Dailymail'in haberine göre Fox'tan Sean Hannity'nin programına katılan Trump, göreve geldiğinden beri ikinci kez röportaj verdi.

Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü' gösterisine katılan Madonna'nın 'Beyaz Saray'ı uçurmayı düşündüm fakat bunun hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyordum' sözlerini değerlendiren ABD Başkanı, "Gerçekten, o (Madonna) iğrenç. Bence kendisine çok kötü zarar veriyor. Bence amaca zarar veriyor." diye konuştu.

Trump, "Bence söylediği şey ülkemiz için utanç verici" dedi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
DÜNYA

Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde yankılandı!
DÜNYA

Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde ...
Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
DÜNYA

Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
DÜNYA

Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa ...
Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt
DÜNYA

Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt
Adalet Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kaçan darbeciler için talep!
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci talep!
Pentagon, Trump'ın DEAŞ emirlerini bekliyor
DÜNYA

PENTAGON, DEAŞ İÇİN TRUMP'TAN EMİR BEKLİYOR
Donald Trump'ın BM temsilcisinden yından tehdit gibi açıklama
DÜNYA

DONALD TRUMP'IN BM TEMSİLCİSİNDEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Netanyahu üçüncü kez ifade verdi
DÜNYA

NETANYAHU ÜÇÜNCÜ KEZ İFADE VERDİ
Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
DÜNYA

DARBECİLERİ İADE ETMEYEN YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA!
Suriye'deki askerlere yönelik eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
DÜNYA

DEAŞ'IN HAİN PLANI BOZULDU
Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
DÜNYA

MERKEL ÇOK NET: BUNA İZİN VERMEYİZ