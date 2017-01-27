Trump'tan Madonna'ya: İğrenç biri

ABD Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'nde sahne alan ve 'Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm' diyen pop yıldızı Madonna için 'iğrenç' ifadesini kullandı.

Dailymail'in haberine göre Fox'tan Sean Hannity'nin programına katılan Trump, göreve geldiğinden beri ikinci kez röportaj verdi.

Trump karşıtı 'Kadınlar Yürüyüşü' gösterisine katılan Madonna'nın 'Beyaz Saray'ı uçurmayı düşündüm fakat bunun hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyordum' sözlerini değerlendiren ABD Başkanı, "Gerçekten, o (Madonna) iğrenç. Bence kendisine çok kötü zarar veriyor. Bence amaca zarar veriyor." diye konuştu.

Trump, "Bence söylediği şey ülkemiz için utanç verici" dedi.