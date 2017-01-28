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ABD ordusunu büyütme kararı aldı

ABD Başkanı Trump, Pentagon'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette "Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahlarının modernize edilmesini" öngören başkanlık kararnamesini imzaladı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:34:28 Güncelleme: 01:36:06 AA

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığına (Pentagon) gerçekleştirdiği ilk ziyarette "Amerikan ordusunun büyütülmesini ve nükleer silahlarının modernize edilmesini" öngören başkanlık kararnamesine imza attı.

Trump, ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis’in Pentagon’da gerçekleştirilen yemin törenine katıldı. Trump, törenden önce "tank" adı verilen özel odada kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından Mattis’in yemin törenine katılan Trump, yeni savunma bakanı için “tam bir aksiyon adamı” ifadesini kullandı.

Trump, Mattis'i, “Sen doğru zamanın doğru adamısın.” sözleriyle överek bakanlık görevini kabul ettiği için emekli generale teşekkür etti.

Trump, tören sonrasında aralarında ABD ordusunun büyütülmesi ile ilgili kararnamenin de bulunduğu iki başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararnamenin içeriği resmi olarak açıklanmadı; ancak Amerikan basınında yer alan bilgilere göre söz konusu kararnamenin, ABD ordusunun büyütülmesi, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahların modernize edilmesini öngördüğü bildirildi.

Aynı kararnamenin, önceki Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve “yüksek öncelikli operasyonlar” listesinde yer alan projelerin de durdurulmasını öngördüğü ifade edildi.

Kararname, Savunma Bakanlığı'ndan 30 gün içerisinde DEAŞ ile mücadele, eğitim, bakım, mühimmat gibi konularda ordunun hazırlığı ile ilgili bir rapor hazırlanması talimatını da veriyor.

Sızdırılan kararnamede, ABD’nin en önemli rakipleri olan Çin ve Rusya’ya karşı nasıl operasyonlar yapacağı konusunda da Pentagon'dan inceleme talep ediyor.

Mattis’in 90 gün içerisinde Savunma Bakanlığı’nın 2018 taslak bütçesini gözden geçirmesi ve Trump’ın ulusal güvenlik stratejisi ile paralel olarak tekrar düzenlemesini öngören kararnamenin, nükleer silahlar ve füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesine vurgu yapması da dikkat çekti.

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