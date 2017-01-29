Almanlar, Trump politikalarından endişeli

Almanya'da çeşitli ekonomi kurululuşlarıyla gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın küreselleşme karşıtı politikaları ülke refahını tehdit ediyor.

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin ülkenin önemli ekonomi kuruluşlarıyla yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre, yeni ABD Başkanı Trump'ın küreselleşme karşıtı politikaları Almanya için ciddi sonuçlara yol açabilir.

Araştırmaya göre, özellikle de ihracat ve sanayi sektörleri risk altında olduğu değerlendirilirken, ABD başkanının ekonomi politikasının, Almanya'daki 1,6 milyon istihdamı da tehlikeye atabileceği belirtiliyor.

Berlin merkezli Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) Başkanı ankete ilişkin gazeteye verdiği demeçte "ABD ile ticaret ve ekonomi savaşı tehlikesiyle karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı.

Münih'teki Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) Başkanı Clemens Fuest ise ABD ile ekonomik bağların sıfıra indirilmesi durumunda, 1,6 milyon istihdamın tehlikeye gireceğini vurguladı.

Avrupa'nın da karşı önlemler alması halinde riskin daha da artabileceğini ifade eden Fuest, ihracatçı bir ülke olan Almanya'nın, dünya ticaretindeki kısıtlamalardan diğer pek çok ülkeden daha fazla etkilendiğini dile getirdi.

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Dennis Snower da ticaret çatışmaları nedeniyle dünya ekonomisinin çökmesine neden olan savaşlar öncesi dönemi anımsatarak tehlikeli politik sonuçların doğabileceği uyarısında bulundu.

"Bu acı tecrübeden hepsi dersini aldı ancak Donald Trump hariç.” diyen Snower, liberal dünya düzeninin sorgulandığı bir zamanda yaşandığına işaret etti.