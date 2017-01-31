Hava kuvvetlerinin başına kadın general!

31 Ocak 2017 Salı, 13:34:27 | Güncelleme: 13:39:46
DHA
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Dünya'da kadın erkek eşitliğinin en yüksek oranda yaşama geçtiği ülkelerden biri olan Norveç'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın getirildi.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen 49 yaşındaki General Tonje Skinnarland'ın görev süresi Norveç Hava Kuvvetleri'nin eskiyen F-16 filosunun modern F-35 savaş uçakları ile değiştirilerek yenilenmeye başlandığı döneme denk geldi.
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NATO üyesi olan Norveç Hava Kuvvetleri'nde 30 yıldır değişik kademelerde görev yapan Skinnarland, selefi olan komutanın Ekim ayında ölmesinden beri fiili olarak Hava Kuvvetleri'nin başında bulunuyordu.
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Skinnarland'ın kuvvet komutanlığı görevine getirilmesi Norveç'te kadın erkek eşitliği yolunda yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.
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Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasayla NATO ülkeleri arasında bir ilk olarak erkeklerin yanısıra kadınlara da zorunlu askerlik hizmeti getirilmişti.
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Geçtiğimiz yıl askere çağırılanlar arasında üçte bir oranında temsil edilen kadınlar, ordu içindeki uyumun sağlanması amacıyla, çoğunlukla askerlikleri süresince erkekler ile aynı yatakhanelerde kalıyorlar.