31 OCAK 2017
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Hava kuvvetlerinin başına kadın general!

31 Ocak 2017 Salı, 13:34:27 DHA

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    Dünya'da kadın erkek eşitliğinin en yüksek oranda yaşama geçtiği ülkelerden biri olan Norveç'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın getirildi.

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    Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen 49 yaşındaki General Tonje Skinnarland'ın görev süresi Norveç Hava Kuvvetleri'nin eskiyen F-16 filosunun modern F-35 savaş uçakları ile değiştirilerek yenilenmeye başlandığı döneme denk geldi.

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    NATO üyesi olan Norveç Hava Kuvvetleri'nde 30 yıldır değişik kademelerde görev yapan Skinnarland, selefi olan komutanın Ekim ayında ölmesinden beri fiili olarak Hava Kuvvetleri'nin başında bulunuyordu.

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