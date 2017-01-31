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Trump-Putin hattını gerebilecek hamle!

ABD tanklarının önümüzdeki bir kaç gün içerisinde Baltık ülkelerine gönderileceği açıklandı

31 Ocak 2017 Salı, 15:11:28 Güncelleme: 15:53:10 DHA
ABD’nin askeri varlığının Rusya sınırlarına dayanması Rusya tarafından ise sert bir dille eleştiriliyor.

Soğuk savaşın sona ermesinden sonra eski Varşova Paktı ülkelerinden Polonya’daki ilk Amerikan askeri üssünün açılışına Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile birlikte katılan ABD’nin Avrupa Birlikleri Komutanı General Ben Hodges Polonya’daki bir tank taburunun bir kaç gün içinde Baltık ülkeleri Litvanya, Estonya ve Letonya’ya gönderileceğini açıkladı.

Ben Hodges "Bu birlikten bir tabur sadece bir kaç içerisinde bu üç ülkeye gönderilecek. Bu tanklar İngiltere, Almanya ve Kanada askeri birlikleri gelene kadar burada kalacaklar" diye konuştu.

NATO kararı çerçevesinde Estonya’da İngiltere, Litvanya’da Almanya ve Letonya’da ise Kanada komutasında birer tabur oluşturulacak.

Diğer yandan Polonya’ya yerleştirilen kalıcı Amerikan Zırhlı Tugayı Almanya sınırı yakınlarındaki dört Polonya askeri üssünde konuşlanacak, dokuz ayda bir rotasyona tabii olacak, Polonya zırhlı birlikleri ile ortak manevralara katılacak.

Rusya, Amerikan zırhlı birliklerinin Polonya’ya yerleştirilmesi kararının alınmasının ardından çok sert tepki göstermiş, Kremlin sözcüsü Rusya’nın güvenliği ve çıkarlarına açık bir tehdit olarak değerlendirmişti.

 

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