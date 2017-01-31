31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Angela Merkel Donald Trump
DÜNYA

Angela Merkel'den Donald Trump'a tepki

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Donald Trump'ın vize yasağı kararına tepki göstererek "Bu karardan hemen dönülmesi lazım" dedi

31 Ocak 2017 Salı, 19:04:04 Güncelleme: 19:08:18 AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin engellenmesine yönelik kararını eleştirerek, ''İnsanların rengine, etnik grubuna ve inancına göre teröristlerle mücadele edilemez." dedi.

Bir günlük çalışma ziyareti için İsveç'te bulunan Merkel, başkent Stockholm'de İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile katıldığı basın toplantısında ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişinin engellenmesine yönelik kararını değerlendirdi.

Terörle mücadelede insanların etnik grubuna ve inançlarına bakılamayacağını vurgulayan Merkel, "İnsanların rengine, etnik grubuna ve inancına göre teröristlerle mücadele edilemez'' diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yaptığı sığınmacı anlaşmasının önemine değinen Merkel, benzer bir anlaşmanın Fas ve Mısır'la da yapılması gerektiğini belirtti.

İngiltere ile de sığınmacı problemleri hakkında görüşmeye devam edeceklerini dile getiren Merkel, Brexit oylamasının sonucunun tüm AB ülkeleri için üzücü olduğunu, İngiltere ile özellikle sığınmacı konusunda sorunların çözümü yönünde görüşmelere devam edeceklerini kaydetti. İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise Trump’ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararından dolayı çok derin endişe duyduklarını belirterek, ''Çok yanlış ve üzüntü verici bir karar.

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği seyahat yasağı çifte vatandaşlığı bulunan Avrupalıları da etkiledi. Bu karardan hemen dönülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"May'in daveti Kraliçe'yi zor durumda bıraktı"
DÜNYA

"May'in daveti Kraliçe'yi zor durumda bıraktı"
ABD, BM'yi acil toplantıya çağırdı!
DÜNYA

ABD, BM'yi acil toplantıya çağırdı!
Demokrat vekiller Donald Trump'ın vize yasağını protesto etti
DÜNYA

Demokrat vekiller Trump'ın vize yasağını protesto ...
Trump mülteci kararına uymayan diplomatı kovdu!
DÜNYA

Trump mülteci kararına uymayan diplomatı kovdu!
Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci olarak almıyorsunuz!
DÜNYA

Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci ...
Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu
DÜNYA

Trump ve Netanyahu'nun görüşeceği tarih belli oldu
Yunanistan'daki sığınmacı kampından yürek yakan haber
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAKİ SIĞINMACI KAMPINDAN YÜREK YAKAN HABER
BM'den FETÖ'cü hakime sahip çıkan karar!
DÜNYA

BM'DEN FETÖ'CÜ HAKİME SAHİP ÇIKAN KARAR!
Trump-Putin hattını gerebilecek hamle!
DÜNYA

TRUMP-PUTİN HATTINI GEREBİLECEK HAMLE!
Fransa parlamentosuna baskın!
DÜNYA

FRANSA PARLAMENTOSUNA BASKIN!
AB liderlerine Trump mektubu: Eğer AB dağılırsa...
DÜNYA

AB LİDERLERİNE TRUMP MEKTUBU: EĞER AB DAĞILIRSA...
Belçika'nın Anvers Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı
DÜNYA

ANVERS HAVALİMANI'NDA ŞÜPHELİ PAKET ALARMI