ABD halkı Trump'ın kararını destekliyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump'ın nüfusu Müslüman ağırlıklı 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik aldığı seyahat kararının ardından ABD ayağa kalkmış, birçok şehirde binlerce kişinin katıldığı protestolar düzenlenmişti.

Donald Trump'ın Oval Ofis'teki başkanlık koltuğunu devralmasının ardından hareketli günler yaşayan ülkede, Reuters/Ipsos bir anket düzenledi ve ABD halkının 'seyahat yasağına' nasıl baktığını araştırdı.

Anket sonuçarı, Donald Trump'ın seyahat yasağının Amerikan halkını tam ortadan ikiye böldüğünü gösteriyor. Yetişkin ABD'lilerin yüzde 49'un kararı desteklerken, yüzde 41'si kararın karşısında olduğunu söylüyor. Yüzde 10'luk bir dilim ise kararsızları oluşturuyor.

"HRISTİYANLARA ÖNCELİK YANLIŞ"

Partilere göre dağılıma bakıldığı zaman ise, Demokratların yüzde 53'ü kararın karşısında olduğunu söylerken, Cumhuriyetçiler yüzde 51'lik bir çoğunlukla kararı destekliyor.

ABD'lilerin yalnızca yüzde 32'si kararın ardından kendilerini daha güvende hissettiklerini belirttiyor.

Anket sonuçlarında, Hristiyan mültecilere öncelik tanıyan politika, en yüksek oranda uzlaşma sağlanan maddelerden biri olarak göze çarpıyor. ABD'lilerin yüzde 56'sı Hristiyanların Müslümanlar'a tercih edilmesinin yanlış olduğunu düşünüyor.

DİPLOMATLARIN SAYISI 900'Ü BULDU

Öte yandan Trump'ın seyahat yasağına tepki göstererek muhalefet kanalını devreye sokan ABD dışişleri diplomatlarının sayısı 900'ü geçti. Kararın ABD'yi daha güvenli yapmayacağını ve ülkenin aleyhine olacağını düşünen diplomatlar, imzaladıkları muhalefet raporunu Trump'a teslim edecek.