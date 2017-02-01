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DÜNYA

İngiliz hükümeti: Trump'ı dört gözle bekliyoruz

İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü, çok sayıda eleştiri ve protestoya ve yaklaşık 2 milyon imza toplanan dilekçeye rağmen, ABD Başkanı Trump'a yapılan davetin geri çekilmeyeceğini söyledi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 17:24:23 Güncelleme: 17:47:12

İngiliz hükümeti, eleştirilere ve protestolara karşın ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a yapılan davetin geri çekilmeyeceğini ve ziyaretin bu yıl yapılacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği haftalık basın brifinginde, Başbakan Theresa May'in geçen hafta ABD ziyareti sırasında Trump'a yaptığı "devlet ziyareti" davetinin geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Sözcü, "ABD, İngiltere'nin önemli bir ortağı ve müttefiki, yakından çalışıyoruz, güçlü ilişkilerimiz var. ABD'nin yeni yönetimiyle güçlü bağlar kurmamız önemli. İnsanların elbette bunu protesto etme hakları var ancak davetimiz geçerliliğini koruyor. ABD Başkanını bu yıl ağırlamayı dört gözle bekliyoruz." dedi. Ziyaretin tarihinin ise henüz kesinleşmediğini ifade eden Sözcü, ziyaretin planlamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Trump yönetimi, İngilterenin davetinin kabul edildiğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanlığının haftalık düzenlediği basın brifinglerinde geleneksel kural olarak kayda müsaade ediliyor ancak, Başbakanlık Sözcüsünün isminin haberlerde kullanılmasına izin verilmiyor.

İngiltere Başbakanı May, Trumpı ülkesine davette acele ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz Parlamentosuna sunulan dilekçeye şimdiye kadar yaklaşık bir milyon 800 bin kişi imza attı.

Bazı İslam ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararıyla dünya genelinde tepkiye neden olan Trump, İngilterede protesto ediliyor. Ülke genelindeki protestoların bu hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

ABD'DEN İKİ DEVLET ZİYARETİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana ülkeye ABD'den başkan düzeyinde sadece iki "devlet ziyareti" gerçekleştirmiş olması dikkati çekiyor.

İngiltere'de "devlet ziyaretleri" renkli törenlere sahne oluyor. Birleşik Krallık'ı ziyaret eden ülkenin cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı Kraliçenin başkent Londra'daki resmi konutu Buckingham Sarayı'nda ağırlanıyor. Londra'daki Pall Mall caddesinde resmi geçit törenleri ve top atışları yapılıyor. Kraliçe devlet başkanı onuruna yemekler veriyor, kraliyet ailesi üyeleri de bu davetlere katılıyor.

90 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana, 109 "devlet ziyaretine" ev sahipliği yaptı. 1952 yılından beri İngiltereye Türkiyeden ise üç devlet ziyareti gerçekleşti. 2011 yılında Abdullah Gül, 1988 yılında Kenan Evren, 1967 yılında ise Cevdet Sunay Kraliçe'nin davetlisi olarak İngiltere'ye geldi. Devlet başkanı düzeyindeki ziyaretler, İngiltere ile davet edilen ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme fırsatı olarak görülüyor.

TRUMP'A 7'NCİ GÜNDE DAVET

İngiltereye ABDden, Kraliçenin tahtta bulunduğu 1952 yılından bu yana iki devlet başkanı düzeyinde "devlet ziyareti" gerçekleşti. George W. Bush 2003 yılında, Barack Obama ise 2011 yılında Kraliçenin davetlileri olarak İngiltereyi ziyaret ettiler.

Trumpın başkanlığının sadece 7nci gününde İngiltereye çağrılması ise dikkati çekti. George W. Bush başkan görevine geldikten 978 gün sonra, Obama ise başkanlığının 758inci gününde İngiltereye "devlet ziyaretinde" bulunmak üzere davet edilmişti.

İngilterenin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcherin iyi ilişkilerinin olduğu ABDnin eski başkanı Ronald Reagan ülkeye devlet başkanı ziyaretinde bulunmazken, eski başkanlardan George H.W. Bush ile Bill Clinton da İngiltereye sadece resmi ziyaret yapmışlardı.

 

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