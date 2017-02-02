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Trump'tan 'komşu'ya tehdit: Asker gönderelim

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika Başkanı Nieto'yla yaptığı telefon görüşmesinde sınır hattının korunması için asker gönderme tehdidinde bulunduğu iddia edildi

02 Şubat 2017 Perşembe, 10:12:15 Güncelleme: 10:39:17 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sınır hattına örmek istediği duvar nedeniyle aralarında soğuk rüzgarlar esen Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ana gündem maddesi yine sınır hattına örülecek duvar ve yasadışı geçişlerdi.

Associated Press'in haberine göre Trump, Nieto ile olan görüşmesinde Meksikalı uyuşturucu kartelleri için 'kötü herifler' ifadesini kullandı ve Nieto'dan onları durdurmasını istedi.

Trump'ın telefon görüşmesinde Nieto'ya, "Orada bir miktar kötü herif var. Onları durduramıyorsun. Ordunun korkmuş olduğunu düşünüyorum. Bizimkiler korkmuyor, belki de kontrol altına almak için onları göndermeliyim." dediği iddia edildi.

Beyaz Saray, Trump'ın asker gönderme yönündeki tehdidin gerçeği yansıtmadığını belirtirken, Meksika Dışişleri Bakanlığı "Bahsedilen olumsuz yorumlar, telefon görüşmesinde söylenmedi. Aksine, yapıcı bir konuşmaydı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkiler geçtiğimiz günlerde Trump'ın sınır hattına duvar öreceğini ve bu duvarın parasını da Meksika'ya ödeteceğini söylemesi üzerine gerilmişti. Meksika Başkanı Nieto, Trump'ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray'a olan ziyaretini iptal etmişti.

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