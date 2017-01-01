İskoçya Başbakanı Sturgeon referandum mektubunu imzaladı

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesini talep eden mektubu imzaladı.
Büyük Britanya’ya bağlı özerk yönetime sahip olan İskoçya’da salı günü parlamentoda yapılan oylamada, 59’a karşı 69 oyla Başbakan Sturgeon’a yeniden referanduma gidilecek süreci başlatma yetkisi verilmişti.
Sturgeon’ın bu pozunun ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher’a bir gönderme olduğu iddia edildi.
GAZETE HABERTÜRK
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YORUMLAR 1
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Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:18Helal be dik duruş her yerde diktir. İngilizlere karşı her zaman İskoçya özgür ve bağımsız İskoçya.00
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