03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher
DÜNYA

İskoçya Başbakanı Sturgeon referandum mektubunu imzaladı

Başbakan Sturgeon, İskoçya'nın ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesini talep eden mektubu imzaladı. Sturgeon'un mektubu imzalarken çekilen fotoğrafı ise dikkat çekti

01 Nisan 2017 Cumartesi, 04:16:28 Güncelleme: 04:18:23

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkesinin ikinci kez bağımsızlık referandumuna gitmesini talep eden mektubu imzaladı.

Büyük Britanya’ya bağlı özerk yönetime sahip olan İskoçya’da salı günü parlamentoda yapılan oylamada, 59’a karşı 69 oyla Başbakan Sturgeon’a yeniden referanduma gidilecek süreci başlatma yetkisi verilmişti.

Sturgeon’ın bu pozunun ‘Demir Lady’ Margaret Thatcher’a bir gönderme olduğu iddia edildi.

GAZETE HABERTÜRK

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Nisan 2017 Pazar 00:18
    Helal be dik duruş her yerde diktir. İngilizlere karşı her zaman İskoçya özgür ve bağımsız İskoçya.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa'dan 'Brexit' açıklaması
DÜNYA

Fransa'dan 'Brexit' açıklaması
Tarihi an: Brexit süreci resmen başladı!
DÜNYA

Tarihi an: Brexit süreci resmen başladı!
İngiltere Başbakanı "Brexit" mektubunu imzaladı
DÜNYA

Theresa May, 'Brexit' için beklenen imzayı attı!
İskoçya'dan bağımsızlık için yeni adım
DÜNYA

İskoçya'dan bağımsızlık için yeni adım
AB’den İngiltere’ye ağır fatura!
DÜNYA

AB’den İngiltere’ye ağır fatura!
İngiltere Parlamentosu'ndaki saldırıyı DEAŞ üstlendi!
DÜNYA

Londra saldırısını DEAŞ üstlendi!
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

BREXİT GERİLİMİ BÜYÜYOR: BOYNUZLANMIŞ KOCA GİBİ...
İran'dan Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki: Kaygı verici
DÜNYA

İRAN'DAN KERKÜK'TEKİ IKBY BAYRAĞINA TEPKİ
Donald Trump'tan Rusya'daki terör saldırısına kınama
DÜNYA

TRUMP'TAN RUSYA'DAKİ SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI...
İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi
DÜNYA

İSRAİL'İN 'DAVUT SAPANI' DEVREYE GİRDİ
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EŞ ZAMANLI SALDIRI İDDİASI!