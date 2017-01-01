Avustralya'yı vuran Debbie Kasırgası'nda iki kişi öldü
01 Nisan 2017 Cumartesi, 10:50:33 | Güncelleme: 10:53:33
HABERTURK.COM
Avustralya'yı hafta başında etkisi altına alan Debbie Kasırgası'nın ardından meydana gelen sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti
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Avustralya'yı vuran Debbie Kasırgası, on binlerce insanın sele teslim olmasına yol açarken, felakette iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Queensland eyaletinden bin kilometreye kadar uzanan kasırga, New South Wales eyaletinde 100 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
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Meteoroloji Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre 6 büyük göl taşarken, bazılarının su seviyesinin ise halen yükselmekte olduğu bildirildi.
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Sel alarmlarının çalındığı bazı kasabalarda ise su basan evlerde yaşayanlara çatılara çıkıp yardım beklemeleri çağrısında bulunuldu.
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Fakat su debilerinin yüksek olması ve şiddetli rüzgar, yardım ekiplerinin bazı bölgelere ulaşmasını engelledi.
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Kasırga kaynaklı ilk ölüm haberi ise dün akşam geldi. Polis, sel sularında iki kadının cesedine ulaştı. Cesetlerden birinin sel altındaki bir binadan, diğerinin ise sulara gömülmüş bir araçtan çıkarıldığı bildirildi.
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Sel sularının yükselmeye devam etmesinden dolayı ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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Salı günü Avustralya'nın Queensland eyaletini vuran Debbie Kasırgası, turist beldelerini etkisi altına alırken elektrik hatlarını yerle bir etti, kömür madenlerinin de kapanmasına sebep oldu.
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Townsville'de sel sularının taşıdığı bir köpek balığı şehrin ortasında böyle görüntülendi.
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Dördüncü kategori olarak sınıflandırılan Debbie Kasırgası'nın, Avustralya ekonomisine de darbe vurduğu ve bunun ilk çeyrekteki büyümeyi yüzde 2'nin altına iterek yavaşlamaya sebep olacağı aktarıldı.
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Solomon Adaları, Papua Yeni Gine, Vanuatu ile Avustralya'nın Queensland, Yeni Güney Galler, Victoria, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi'ni 2011 yılında vuran Yasi Kasırgası bir kişinin ölümüne ve 3,6 milyar Amerikan doları hasara yol açmıştı.