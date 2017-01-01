03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
DÜNYA

Avustralya'yı vuran Debbie Kasırgası'nda iki kişi öldü

01 Nisan 2017 Cumartesi, 10:50:33 HABERTURK.COM

Avustralya'yı hafta başında etkisi altına alan Debbie Kasırgası'nın ardından meydana gelen sel felaketinde iki kişi hayatını kaybetti

  • 1
    1 | 12

    Avustralya'yı vuran Debbie Kasırgası, on binlerce insanın sele teslim olmasına yol açarken, felakette iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300