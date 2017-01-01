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cebelitarık
DÜNYA

Avrupa Birliği ile İngiltere arasında Cebelitarık gerilimi!

İngiltere'nin AB'den ayrılmasını düzenleyecek Brexit süreci başlayalı henüz günler oldu ancak birlik ile İngiltere arasındaki tansiyon yükseldi

02 Nisan 2017 Pazar, 17:04:00 Güncelleme: 20:14:27 HABERTURK.COM

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit için resmi süreç başlayalı henüz bir hafta bile olmadı ama Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ipler gerildi.

Dostluk mesajlarıyla başlatılan Brexit sürecinin ardından Birleşik Krallık ile Avrupa Birliği arasındaki ipleri geren konu ise İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kabul edilen Cebelitarık'ın statüsü oldu.

Cebelitarık'ın Brexit referandumunda yüzde 96 oranında İngiltere'nin AB'de kalması yönünde oy kullanması İspanya'yı harekete geçirmiş, İspanya bölgede İngiltere ile egemenliği paylaşma teklifinde bulunmuştu. Bu teklife göre, bölgeye İspanyol bayrağı da dikilecek ve böylece Cebelitarıklılar, AB üyeliğinin getirdiği bazı ayrıcalıklardan faydalanabileceklerdi.

AB'YE SERT MESAJLAR

Brexit sürecinin başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği de, Cebelitarık üzerinde İspanya'nın söz sahibi olması gerektiği yönünde görüş bildirince İngiltere'den tepkiler gecikmedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Cebelitarık'ın pazarlık konusu olmayacağını söylerken, Başbakan Theresa May'in Cebelitarık Başbakanı ile bir görüşme gerçekleştirerek, Cebelitarık halkına ve ekonomisine olan desteklerini sürdürecekleri mesajını verdiği belirtildi.

Konuyla ilgili konuşan bir diğer isim olan Savunma Bakanı Michael Fallon da sert bir dil kullanan kabine üyelerinden oldu. Fallon, "Cebelitarık'a göz kulak olmaya devam edeceğiz. Cebelitarık, bütün yollarla korunacaktır. Çünkü egemenlik, Cebelitarık halkının isteği olmadan el değiştiremez." ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN SAVAŞA HAZIR OLSUN"

İngiltere'nin gündemine oturan konuyla ilgili olarak en sert tepki, Muhafazakar Parti'nin eski lideri Michael Howard'dan geldi.

35 yıl önce Arjantin'le yaşanan Falkland Adaları krizine dönemin başbakanı Margeret Thatcher'ın yaklaşımını hatırlatarak Başbakan Therasa May'in savaşa hazır olması gerektiğini söyleyen Howard, "35 yıl önce başka bir kadın başbakan, yine küçük bir Britanyalı grubun haklarını, yine İspanyolca konuşan bir ülkeye karşı korumak için askeri birliklerini dünyanın bir ucuna yollamıştı. Çok eminim ki, şimdiki başbakanımız da Cebelitarık halkını desteklemek için aynısını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAN İSKOÇYA HAMLESİ

İngiltere'ye İspanya arasındaki Cebelitarık gerilimi artarak devam ederken, İspanya Dışişleri Bakanı'ndan bir de İskoçya açıklaması geldi.

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis El Pais'ye verdiği röportajda, bağımsızlık referandumuna gitmek isteyen İskoçya'nın bağımsız olması durumunda AB üyesi olmasına engel olmayacaklarını söyledi.

CEBELİTARIK'IN STATÜSÜ VE COĞRAFİ KONUMU

Avrupa kıtasının en güneyinde bulunan Cebelitarık'ın bütün sınırları İspanya toprakları ve Akdeniz'le çevrilmiş durumda bulunuyor. Birleşik Krallık, Cebelitarık Boğazı'nın Avrupa kıtasındaki kısmında yer alan bölgeyi kendisinin denizaşırı toprağı olarak tanımlıyor.

1713'te İspanya tarafından İngiltere'ye bırakılan Cebelitarık'ın statüsü, uzun yıllardır iki ülke arasında krizlere yol açsa da 1967 ve 2002 yıllarında yapılan iki referandumda, Cebelitarık halkı Birleşik Krallık yönetiminde kalmayı tercih etmişti. 2002'de yapılan referandumda Cebelitarık halkının yüzde 99'u Birleşik Krallık yönetiminde kalmaktan yana oy kullanmıştı.

 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 9 saat önce
    doymadı gözünüz.. ey ingiltere.
  • Misafir 17 saat önce
    Daha guzel haberlerinizi beklioz
  • Misafir 17 saat önce
    yiyin birbirinizi
  • Misafir 19 saat önce
    Bencede beter olsunlar.Hep bizimlemi ugrasilacak.
  • Misafir 19 saat önce
    dünya politikacılara bırakılmayacak kadar değerlidir .
  • Misafir 19 saat önce
    İngiltere almanya savaşı çok yakın
  • Misafir 19 saat önce
    cebeli tarık bizim olmalı ne ingiliz ne ispanya
  • Misafir 19 saat önce
    Çok memnunum güzel beter olun
  • Misafir 20 saat önce
    beter olun
  • Misafir 20 saat önce
    Çalsın sazlar oynasın kızlar
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