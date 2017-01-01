Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 'boşanma mektubunu' AB'ye teslim etmesinin ardından patlak veren ilk Brexit krizi olan Cebelitarık konusunda tarafların sert açıklamaları devam ediyor.

Son olarak Reuters'a bir röportaj veren Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, İspanya'ya Birleşik Krallık toprağı olarak kabul edilen Cebelitarık'la ilişkileri veto etme hakkı verilmesini öneren Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk 'boynuzlanmış bir koca' gibi davranmakla suçladı.

Picardo yaptığı açıklamada, "Tusk, klasik boşanma davranışları sergiliyor. Çocukları almaya çalışan, boynuzlanmış bir koca gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Cebelitarık üzerinde hak iddia etmesinin zorbalık olduğunu söyleyen Picardo, "Brexit'in kurbanı olmayacağız. Brexit'in suçlusu biz değiliz. Brexit referandumunda, AB'de kalmaktan yana oy kullandık ve bu nedenle İspanya bize zorbaca davranıyor." şeklinde konuştu.

İSPANYA: BAZILARI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMIYOR

İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, Cebelitarık sorunuyla ilgili bir İngiliz parlamenterin yaptığı "savaş" benzetmesine atfen, "Birleşik Krallık'ta bazıları sinirlerine hakim olamıyor ama bunun için hiçbir gerekçe yok." dedi.

Madrid'de düzenlenen bir foruma katılan Dastis, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin önemli isimlerinden, eski İçişleri Bakanı parlamenter Lord Michael Howard'ın, "Birleşik Krallık, eğer gerekirse Cebelitarık'ı savunmak için savaşa gidecektir." açıklamasını değerlendirdi.

Cebelitarık'ı Falkland Adaları ile ilişkilendirmenin "konuyu biraz saptırmak" olduğunu öne süren Dastis, "Geleneksel olarak soğukkanlı bir tavır içinde olan Birleşik Krallık'ın Cebelitarık ile ilgili sözlerinin tonundan biraz şaşkınlık duyduğumuzu söylemeliyim. Brexit'in bir Avrupa meselesi olduğu açıktır ve Cebelitarık da bu meselenin manifestosundan fazla bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE: CEBELİTARIK'IN EGEMENLİĞİ DEĞİŞMEYECEK

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Cebelitarık üzerindeki egemenliklerinin değişmediğini ve değişmeyeceğini söyledi.

Johnson, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Lüksemburg'da İngiltere, AB ve İspanya arasındaki Cebelitarık gerginliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Boris Johnson, "Cebelitarık'ın egemenliği değişmedi ve değişmeyecek. Bu durum, Cebelitarık ve Birleşik Krallık halklarının açık onayı olmadan değişemez ve değişmeyecek de." diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

AB'nin, İngiltere'nin birlikten ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakere taslağında, Cebelitarık'ın birlik ile bundan sonraki ilişkileriyle ilgili olarak İspanya'ya veto hakkı tanıması İngiltere’nin tepkisini çekmişti.

AB'nin müzakere taslağında, Brexit konusunda sağlanacak herhangi anlaşmanın, İngiltere ile İspanya arasında özel bir anlaşma olmadıkça Cebelitarık'a uygulanmayacağı kaydedilmişti.

İspanya daha önce Cebelitarık üzerinde egemenlik hakkı istemiş ve yarımadaya İspanyol bayrağı dikilmesi durumunda Cebelitarık halkının AB vatandaşlığının getirdiği bazı faydalardan yararlanabileceğini belirtmişti.

CEBELİTARIK'IN STATÜSÜ VE COĞRAFİ KONUMU

Avrupa kıtasının en güneyinde bulunan Cebelitarık'ın bütün sınırları İspanya toprakları ve Akdeniz'le çevrilmiş durumda bulunuyor. Birleşik Krallık, Cebelitarık Boğazı'nın Avrupa kıtasındaki kısmında yer alan bölgeyi kendisinin denizaşırı toprağı olarak tanımlıyor.

1713'te İspanya tarafından İngiltere'ye bırakılan Cebelitarık'ın statüsü, uzun yıllardır iki ülke arasında krizlere yol açsa da 1967 ve 2002 yıllarında yapılan iki referandumda, Cebelitarık halkı Birleşik Krallık yönetiminde kalmayı tercih etmişti. 2002'de yapılan referandumda Cebelitarık halkının yüzde 99'u Birleşik Krallık yönetiminde kalmaktan yana oy kullanmıştı.

Cebelitarık, Brexit referandumunda yüzde 96 oranla Birleşik Krallık'ın AB'de kalmasından yana oy kullanmıştı.