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Rusya saldırganının kimliği açıklandı
DÜNYA

Rusya'daki metro saldırganının kimliği açıklandı

Rusya'nın St. Petersburg kentini kana bulayan saldırganın kimliği açıklandı

04 Nisan 2017 Salı, 09:14:08 Güncelleme: 11:23:19

Rusya'nın St. Petersburg kentinde metroya düzenlenen saldırının failinin kimliği belli oldu.

Kırgız makamları, saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu açıkladı.

Rus medyası Celilov'un güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini ve parça tesirli patlayıcıyı metroya bir evrak çantası içerisinde bırakmış olabileceğini belirtmişti.

SALDIRIYLA İLGİLİ ŞU ANA KADAR BİLDİKLERİMİZ

* St. Petersburg metrosunda yerel saatle 12.30 civarlarında patlama gerçekleşti.

* Patlamada 14 kişi hayatını kaybetti ve 47 kişi yaralandı. 

* Kırgızistan, saldırganın 1995 Kırgızistan doğumlu Rusya vatandaşı Ekbercan Celilov olduğunu duyurdu. 

* Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olay sırasında bir konuşma için şehirde bulunuyordu.

* Başsavcılık olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

* Olayın ardından St. Petersburg metrosu kapatıldı, Moskova metrosunda güvenlik önlemleri arttırıldı.

* Olayın ardından şehirdeki bir başka metro istasyonunda patlamamış başka bir bomba bulundu.

* Saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına, Rusya'da 3 günlük yas ilan edildi.

PUTİN ANMAYA KATILDI

Olayın ardından, patlamanın gerçekleştiği Teknoloji Enstitüsü metro istasyonunun yakınlarına Rus vatandaşlar, mumlar ve karanfiller bıraktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de olay yerini ziyaret ederek, oluşturulan bölgeye karanfil bıraktı.

Moskova'da da olayda hayatını kaybedenleri anmak isteyenler Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'nın önüne karanfiller bıraktı.

RUSYA'NIN TERÖRLE İMTİHANI

2002: Çeçen militanlar, bir tiyatroyu basarak yüzlerce kişiyi rehin aldı. Olayda 130 kişi hayatını kaybetti.

2004: Çeçen militanlar, Moskova'da bir metro istasyonunu bombaladı. 39 kişi hayatını kaybetti.

2004: Çeçen militanlar, Beslan'da bir okula baskın düzenledi ve yüzlerce öğrenciyi rehin aldı. Rus güvenlik güçleri, birkaç gün boyunca okulu tanklarla kuşattı. Olayda 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

2009: Çeçen Doku Umarov'a bağlı militanlar, St. Petersburg ile Moskova arasındaki hızlı tren bağlantısına intihar saldırısı düzenledi. 28 kişi öldü.

2011: Yine Umarov'a bağlı Çeçen militanlar, Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'na saldırdı. 37 kişi hayatını kaybetti.

2015: DEAŞ, Mısır'dan St. Petersburg'a uçan yolcu uçağına bomba yerleştirdi. Düşen uçakta 224 kişi öldü.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 4 saat önce
    EVET EVET EVET
  • Misafir 5 saat önce
    peki rusyanın halep şam türkmen dağında öldürdüğü sivi,lleri niçin kimse konuşmuyor şehri bombalıyor
  • Misafir 6 saat önce
    terör kimi hedef alırsa alsın hayin ve alçakların işidir ..
  • Misafir 6 saat önce
    Atatürk Hava alanı teröristleriyle benzer kimlikte. Bunların arkasında Rusya olmadığına göre geriye tek ihtimal kalıyor.
  • Misafir 6 saat önce
    kizgizlar ac
  • Misafir 6 saat önce
    Hep cahil gençleri kandırıyorlar
  • Misafir 7 saat önce
    1 günde belirlendi. Devlet budur.
  • Misafir 7 saat önce
    Saldırıyı NATO yaptırdı kim ne derse desin bu değişmez.
  • Misafir 7 saat önce
    teror cok kotu
  • Misafir 7 saat önce
    HAYIR HAYIR HAYIR
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