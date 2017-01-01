SON DAKİKA

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde metroda patlama olduğu belirtildi.

Rusya Sağlık Bakanlığı patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 47 kişinin yaralandığını açıkladı. Rsu medyası ilk olarak Sennaya Ploşad ve Teknoloji Enstitüsü adlı iki ayrı metro istasyonunda iki ayrı patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Ancak Rusya Terörle Mücadele Komitesi, bu bilgiyi yalanladı ve tek bir saldırı olduğunu bildirdi.

Rusya Başsavcılığı olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, olay sırasında Vladimir Putin'in Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko ile St. Petersburg'da bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

RUS MEDYASI SALDIRGANIN FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Rus televizyonu REN, metrodaki terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin fotoğrafını paylaştı. Terör zanlısının metroda bomba yüklü sırt çantasını bırakıp kaçtığı iddia edildi.

ST. PETERSBURG METROSUNDAKİ PATLAMAYLA İLGİLİ ŞU ANA KADAR NELER BİLİYORUZ?

St. Petersburg metrosunda yerel saatle 12.30 civarların patlama gerçekleşti.





Sağlık Bakanlığı patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olay sırasında bir konuşma için şehirde bulunuyordu.

Başsavcılık olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Olayın ardından St. Petersburg metrosu kapatıldı, Moskova metrosunda güvenlik önlemleri arttırıldı.

PATLAMAMIŞ BOMBA BULUNDU

Interfax olayda 200-300 gram TNT ile parça tesirli bir patlayıcı kullanıldığını bildirdi. Patlamanın ardından gelen ilk görüntülerde, bir metro vagonunun kapısının patlamanın şiddetiyle parçalandığı ve insanların duman ve toz bulutunun içerisinde yürüdüğü görülüyor.

Terörle Mücadele Komitesi, St Petersburg metro istasyonunda patlamamış bir bomba bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

PATLAYICI EVRAK ÇANTASINDA KONMUŞ OLABİLİR

Interfax Haber Ajansı, güvenlik kameralarının patlayıcıyı yerleştiren kişiyi görüntülediğini iddia etti. Interfax'ın haberinde, patlamaya neden olan bombanın bir evrak çantası içerisinde metrodaki vagonlardan birine bırakılmış olabileceği belirtildi.

REUTERS: İKİ İSTASYON ARASINDA TEK PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Reuters ise yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, olayda sadece tek patlama olduğunu ve patlamanın Sennaya Ploşad ve Teknoloji Enstitüsü arasındaki tünelde gerçekleştiğini öne sürdü.

TASS'ın haberine göre ambulanslar olay yerine sevk edildi ve yaralılara müdahale ediyor. Olay yerinde 41 ambulans bulunduğu ifade edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Olayın ardından bir konferans için St. Petersburg'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgilendirildiği ve şehirdeki bütün metro istasyonlarının kapatıldığı belirtildi.

Olayın ardından Moskova metrosunda da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtiliyor. Patlamaların ardından tüm metro istasyonlarında tahliye işlemleri tamamlandı.

Öte yandan, St. Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı'nda da güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi.

Facebook, şehirdeki kullanıcıları için 'güvendeyim butonunu' aktif hale getirdi.

St. Petersburg'da oldukça yaygın olan Uber, şehirdeki taksi ve otobüslerin gün içerisinde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

PATLAMALARIN GERÇEKLEŞTİĞİ İDDİA EDİLEN İKİ İSTASYON

AB'DEN RUSYA'YLA DAYANIŞMA MESAJI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Twitter hesabından Rusya'daki patlamayla ilgili bir açıklama yaptı.

Mogherini, "Tüm AB Dışişleri Bakanlarıyla birlikte Saint Petersburg'dan gelen haberleri takip ediyoruz. Düşüncelerimiz Rusya halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

— Federica Mogherini (@FedericaMog) April 3, 2017

ABD'DEN RUSYA'DAKİ VATANDAŞLARINA UYARI

ABD'nin Rusya'daki temsilcilikleri St. Petersburg'daki patlamanın ardından bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Rusya'ya başsağlığı dilekleri iletilirken, ülkedeki ABD vatandaşlarından kişisel güvenliklerini sağlamaları, etraflarında olan bitenin farkında olmaları ve yerel medyayı takip etmeleri istendi.

ALMANYA VE İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Almanya Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Tüm şevkat duygularımız olaydan etkilenenler ve aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise açıklamasında, "St. Petersburg'dan gelen patlama haberiyle dehşete düştüm. Duygularım kurbanlar ve aileleriyle birlikte." dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mesajında "St. Petersburg'da birçok kişinin ölümüne sebep olan hain saldırıyı kınıyorum. Rusya halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KINADI

Dışişleri Bakanlığı St. Petersburg kentinde bugün metroda meydana gelen patlama ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün metroda meydana gelen patlama neticesinde çok sayıda can kaybı yaşandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Terörün her türlüsüne karşı olduğunu defaatle açıklamış bir ülke olarak bu alçak terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hadisede hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına, Rus yönetimine ve dost Rus halkına en iÇten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.