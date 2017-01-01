03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Putin St. Petersburg
DÜNYA

Putin'den St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg metrosundaki patlamayla ilgili açıklama yaptı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 15:38:07 Güncelleme: 16:51:25 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı. Putin, ulusal güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.

Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

  • Putin, olay sırasında bir konferansa katılmak için St. Petersburg'da bulunuyordu. Öte yandan, şehirdeki tüm metro istasyonları kapatıldı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

Rusya'da terör saldırısı! Çok sayıda can kaybı...
ABD'nin BM Temsilcisi: Rusya ile aramızda aşk ilişkisi yok
DÜNYA

ABD'den Rusya'ya Esed eleştirisi
Vladimir Putin: Dudaklarımı okuyun; 'hayır'
DÜNYA

Vladimir Putin: Dudaklarımı okuyun; 'hayır'
BM'den Rusya'ya çağrı!
DÜNYA

BM'den Rusya'ya çağrı!
Putin'den Rus ordusunda asker sayısını artırma kararı
DÜNYA

Putin'den Rus ordusunda asker sayısını artırma kararı
Rusya'nın doğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
DÜNYA

Rusya'nın doğusunda şiddetli deprem! Tsunami uyarısı.. ...
Rus Büyükelçiliği'ne eş zamanlı saldırı iddiası!
DÜNYA

RUS BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE EŞ ZAMANLI SALDIRI İDDİASI!
İsrail'in 'Davut Sapanı' devreye girdi
DÜNYA

İSRAİL'İN 'DAVUT SAPANI' DEVREYE GİRDİ
Brexit gerilimi büyüyor: Boynuzlanmış koca gibi...
DÜNYA

BREXİT GERİLİMİ BÜYÜYOR: BOYNUZLANMIŞ KOCA GİBİ...
Rusya'da metroda patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA TERÖR SALDIRISI! ÇOK SAYIDA CAN KAYBI...
ABD Başkanı Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi görüştü
DÜNYA

TRUMP: SİSİ'NİN ARKASINDA OLDUĞUMUZU HERKES BİLSİN
İran'dan Kerkük'teki IKBY bayrağına tepki: Kaygı verici
DÜNYA

İRAN'DAN KERKÜK'TEKİ IKBY BAYRAĞINA TEPKİ