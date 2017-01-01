SON DAKİKA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı. Putin, ulusal güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.
Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
- Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişinin de yaralı olduğu öne sürüldü. İki ayrı metro istasyonunda patlama olduğu belirtiliyor.
- Putin, olay sırasında bir konferansa katılmak için St. Petersburg'da bulunuyordu. Öte yandan, şehirdeki tüm metro istasyonları kapatıldı.
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