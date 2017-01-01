SON DAKİKA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, patlamanın ardından açıklama yaptı. Putin, ulusal güvenlik yetkilileriyle görüştüğünü ve patlamanın nedenini tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.



Putin, terör saldırısı dahil her seçeneği değerlendiklerini belirtti. Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanından rapor alan Putin, patlamalarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Putin, olay sırasında bir konferansa katılmak için St. Petersburg'da bulunuyordu. Öte yandan, şehirdeki tüm metro istasyonları kapatıldı.