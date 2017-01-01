04 NİSAN 2017
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idlib
DÜNYA

Esed kimyasal silahla saldırdı: 100'den fazla ölü

Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği klor gazlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi gazdan etkilendi

04 Nisan 2017 Salı, 10:59:12 Güncelleme: 19:28:17 HABERTURK.COM

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısında ölü sayısı 100'ün üzerine çıktı.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Esed rejiminin, İdlib'de düzenlediği saldırının ardından gazdan etkilenen çocuklar, kaldırıldıkları sahra hastanelerinde tedavi altına alındı.

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırmıştı.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.

2 KİŞİ REYHANLI DEVLET HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

Saldırıdan etkilenen 2 kişinin Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Klor gazıyla düzenlenen saldırıdan etkilenen 2 kişi Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısına getirildi.

Burada özel kıyafetler giyen sağlık ekiplerinin ilk kontrolleri sonrası Türkiye'ye giriş yaptırılan Suriyeli 2 kişi Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada hastanede önlem alındığı görüldü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA SALDIRI

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Cundi, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silahlı saldırının ardından yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında bir sivil savunma merkezi ile bir hastanenin vurulduğunu söyledi.

SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Reuters'ın haberine göre Suriye ordusundan bir kaynak, kimyasal silah kullandıkları iddialarını reddetti.

Açıklamada, Suriye ordusunun 'ne geçmişte ne de gelecekte kimyasal silah kullanmadığı ve kullanmayacağı' savunuldu.

MOGHERINI'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İdlib'deki kimyasal gazlı saldırı için, 'başlıca sorumluluğun' Esed'e ait olduğunu söyledi.

Mogherini, "Bugün haberler korkunç. Bu, Suriye'nin birçok bölgesinde durumun dramatik olmaya devam ettiğinin bize dramatik bir hatırlatıcısıdır" dedi.

Mogherini, Esed rejiminin başlıca sorumluluk sahibi olduğunu çünkü rejimin halkını korumak için başlıca sorumluluğu bulunduğu belirtti.

FRANSA'DAN BM'YE ACİL ÇAĞRI

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği kimyasal saldırının ardından Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil olarak toplantıya çağırdı. 

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler, İdlib'de gerçekleştirildiği iddia edilen kimyasal saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Savaş suçu müfettişleri iddiaları araştıracak" ifadeleri yer aldı.

İDLİB'E BİR SALDIRI DAHA: 21 ÖLÜ

İdlib'deki kimsayal gazla saldırının ardından kentte bir hava saldırısı haberi daha geldi.

İdlib ilinin Salkin ile Cisr eş Şuğur bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında 21 sivil öldü, en az 35 kişi yaralandı.

Salkin'deki sivil savunma yetkililerinden Taha el Ömer, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Salkin'deki Ravda Camisi ve çarşıyı bombaladı.'' dedi.

Cami ile çarşıya düzenlenen bombalı saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında da bulunduğu 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, 35'inin yaralandığını ifade eden Ömer, ''Hava saldırısı doğrudan cami ve çarşıya yapıldı. Saldırı bölgesinde büyük hasar meydana geldi. Yaralılar, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.'' diye konuştu.

Ömer, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısında da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

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YORUMLAR 42
  • Misafir 27 dakika önce
    Suriye'de yüzlerce insan katlediliyor. esad abd rusya avrupa ne fark eder ki ? hepsi aynı kapıya çıkıyor. hepsinin derdi toprak petrol doğalgaz yeraltı kaynakları ve insanların organları. o çocukları kadınları gördükçe yemek boğazımda kalıyor. allahım yardım et şu insanlara
  • Misafir 35 dakika önce
    allahım yaptıklarını çektirmeden öldürmesin,bunları yapanı
  • Misafir 39 dakika önce
    Allahim hepsinin yar ve yardimcisi olsun
  • Misafir 2 saat önce
    Kahrolsun Putin ve Rusya
  • Misafir 2 saat önce
    adım adım 3.dünya savaşına gidiyoruz
  • Misafir 2 saat önce
    Abdnin işi
  • haberturk_takipcisi 3 saat önce
    Esed sürüm sürüm sürün inşallah.!!!!!!
  • Misafir 3 saat önce
    ESAD rejiminin kökü kurusun inşallah...
  • Misafir 4 saat önce
    Nusayri terörünü kınıyorum
  • Misafir 5 saat önce
    o çocuk ölmesin Allahım....
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