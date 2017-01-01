Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu; yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin, acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İDLİB SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le yaptığı görüşmede İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı hakkında konuştuğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e, saldırının Astana sürecini riske attığını söyledi.

İki liderin Suriye'de ateşkesi korumanın önemi üzerine görüş birliğine vardığı bildirildi.