Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu; yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin, acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.
İDLİB SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le yaptığı görüşmede İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı hakkında konuştuğu belirtildi.
Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e, saldırının Astana sürecini riske attığını söyledi.
İki liderin Suriye'de ateşkesi korumanın önemi üzerine görüş birliğine vardığı bildirildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 10
-
Misafir 25 dakika önceIrak ve Suriye bizim00
-
Misafir 3 saat önceKerkûk'ün kaderini referandumla kerkûklûler belirleyecek,gölge etmeyin.018
-
Misafir 4 saat önceKerkük için tık yok129
-
Misafir 5 saat önceGecmis olsun Putin reis912
-
Misafir 5 saat önceRusyaya bisey soylenmiyor bu aralar.Ama teroru kendisi tetikliyor.63
-
Misafir 5 saat önceUyarı="Abi vurmasaydınız eyiydi" mi demek oluyor?63
-
Misafir 6 saat önceEyvallah. Dün düşmanımızdı ama dün dündür. Bugün bugündür. Yarına bakarız, bugün yatıp kalkalım hele...33
-
Misafir 6 saat önceuyarımı putine :)06
-
haberturk_takipcisi 6 saat önceEyvallah Reis. Bizde Geçmiş Olsun Dileklerimizi Sayın Putin'e iletiyoruz.47724
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER