04 NİSAN 2017
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DÜNYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e İdlib uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede St. Petersburg'daki terör saldırısı için taziye mesajlarını iletti. İki lider daha sonra İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırı hakkında konuştu

04 Nisan 2017 Salı, 13:47:42 Güncelleme: 15:25:55 AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, St. Petersburg metrosundaki patlamaya ilişkin Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderdiği taziye mesajında, "Bu hain terör saldırısı karşısında Türkiye'nin Rusya'nın yanında olduğunu; yıllardır terörle mücadele eden ülkemizin, acınızı en iyi şekilde anladığını belirtmek isterim. Bu korkunç saldırıyı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İDLİB SALDIRISINI DEĞERLENDİRDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Putin'le yaptığı görüşmede İdlib'de gerçekleştirilen kimyasal saldırı hakkında konuştuğu belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'e, saldırının Astana sürecini riske attığını söyledi.

İki liderin Suriye'de ateşkesi korumanın önemi üzerine görüş birliğine vardığı bildirildi.

 

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YORUMLAR 10
  • Misafir 25 dakika önce
    Irak ve Suriye bizim
  • Misafir 3 saat önce
    Kerkûk'ün kaderini referandumla kerkûklûler belirleyecek,gölge etmeyin.
  • Misafir 4 saat önce
    Kerkük için tık yok
  • Misafir 5 saat önce
    Gecmis olsun Putin reis
  • Misafir 5 saat önce
    Rusyaya bisey soylenmiyor bu aralar.Ama teroru kendisi tetikliyor.
  • Misafir 5 saat önce
    Uyarı="Abi vurmasaydınız eyiydi" mi demek oluyor?
  • Misafir 6 saat önce
    Eyvallah. Dün düşmanımızdı ama dün dündür. Bugün bugündür. Yarına bakarız, bugün yatıp kalkalım hele...
  • Misafir 6 saat önce
    uyarımı putine :)
  • haberturk_takipcisi 6 saat önce
    Eyvallah Reis. Bizde Geçmiş Olsun Dileklerimizi Sayın Putin'e iletiyoruz.
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