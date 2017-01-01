04 NİSAN 2017
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Cebelitarık
DÜNYA

Cebelitarık hükümeti duyurdu: İspanyol gemisi kara sularımıza girdi

İngiltere'nin AB'den ayrılma süreci sonrası ortaya çıkan Cebelitarık krizinde yeni bir perde yaşanıyor. Cebelitarık hükümeti, İspanyol donanmasına ait bir geminin kara sulara izinsiz girdiğini duyurdu

04 Nisan 2017 Salı, 19:23:28 Güncelleme: 21:34:08 DHA

Britanya'ya bağlı bulunan ve İspanya yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık hükümeti yetkilileri, İspanyol donanmasına ait bir geminin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı.

Bugün öğleden sonra İspanyol gemisinin, kara sularına "kanunsuz şekilde girdiğini" bildirilen Cebelitarık hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde Cebelitarık'ın akıbetinin ne olacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkmış, İngiltere hükümeti Cebelitarık'ın Brexit'te pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin belirtmişti.

300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya da hak iddia ediyor.

Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 1 saat önce
    akılları 300 yıl sonramı dank etmiş
  • Misafir 1 saat önce
    Yav yeyin birbirinizide ortadoğudan bi gidin
  • Misafir 1 saat önce
    Sömürge olsunda isterse orda taş olsun
  • Misafir 2 saat önce
    onlar birbirini yer mı gardaş, onlarda çemkiren yok ki! elbet anlaşırlar bir şekilde.
  • Misafir 2 saat önce
    Gibraltar, tarih boyunca Ispanya toprağı olmuştur. Zaten Ispanya yarımadasının ucundadır. Dünya savaşları neticesinde Ispanya savaşmadıgi için kontrol Ingiltere'ye geçmiştir.
  • Misafir 2 saat önce
    Bir birinizi yiyinki dünya biraraz huzur bulsun
  • Misafir 2 saat önce
    Bir çok arkadaş konudan bir haber Cebelitarık ingiltereye bağlı bir bölge. ispanya brexit kapsamında oranın ingilterenin himayesinden alınıp olması gerektiği gibi ispanya hükümetine bağlanmasını istiyor. sıkıntıların yaşanmasının sebebi bu
  • Misafir 2 saat önce
    Yiyin bir birinizi
  • Misafir 2 saat önce
    BATIRIN GEMİYİ
  • Misafir 2 saat önce
    buyur burdan yak
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