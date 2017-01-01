Cebelitarık hükümeti duyurdu: İspanyol gemisi kara sularımıza girdi

Britanya'ya bağlı bulunan ve İspanya yarımadasının güneyinde yer alan Cebelitarık hükümeti yetkilileri, İspanyol donanmasına ait bir geminin kendi kara sularına izinsiz girdiği açıkladı.
Bugün öğleden sonra İspanyol gemisinin, kara sularına "kanunsuz şekilde girdiğini" bildirilen Cebelitarık hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.
İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde Cebelitarık'ın akıbetinin ne olacağı konusunda görüş ayrılıkları çıkmış, İngiltere hükümeti Cebelitarık'ın Brexit'te pazarlık konusu olarak kullanılmaması gerektiğinin belirtmişti.
300 yılı aşkın bir süredir İngiliz egemenliğinde bulunan Cebelitarık Boğazı üzerinde İspanya da hak iddia ediyor.
Bölge, dış politika ve savunma hariç, vergilendirme de dahil olmak üzere her konuda özerk yönetiliyor. İngiltere'nin burada bir askeri üssü, limanı ve havaalanı bulunuyor.
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Misafir 1 saat önceakılları 300 yıl sonramı dank etmiş30
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Misafir 1 saat önceYav yeyin birbirinizide ortadoğudan bi gidin60
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Misafir 1 saat önceSömürge olsunda isterse orda taş olsun00
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Misafir 2 saat önceonlar birbirini yer mı gardaş, onlarda çemkiren yok ki! elbet anlaşırlar bir şekilde.00
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Misafir 2 saat önceGibraltar, tarih boyunca Ispanya toprağı olmuştur. Zaten Ispanya yarımadasının ucundadır. Dünya savaşları neticesinde Ispanya savaşmadıgi için kontrol Ingiltere'ye geçmiştir.00
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Misafir 2 saat önceBir birinizi yiyinki dünya biraraz huzur bulsun150
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Misafir 2 saat önceBir çok arkadaş konudan bir haber Cebelitarık ingiltereye bağlı bir bölge. ispanya brexit kapsamında oranın ingilterenin himayesinden alınıp olması gerektiği gibi ispanya hükümetine bağlanmasını istiyor. sıkıntıların yaşanmasının sebebi bu90
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Misafir 2 saat önceYiyin bir birinizi90
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Misafir 2 saat önceBATIRIN GEMİYİ30
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Misafir 2 saat öncebuyur burdan yak30