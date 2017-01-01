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DÜNYA

Dışişleri'nden Rusya ve İran'a Suriye uyarısı!

Dışişleri'nden Rusya ve İran'a Suriye uyarısı!

05 Nisan 2017 Çarşamba, 14:10:14 Güncelleme: 15:56:25 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suriye'deki ateşkes ihlallerinin engellenmesi konusunda Rusya ve İran'a sorumluluklarının hatırlatıldığını söyledi.

Türkiye, Rusya ve İran Astana'da yapılan barış görüşmelerinde garantör ülkeler olmuş ve ateşkes koşullarının devam etmesi için üçlü bir mekanizma kurulması kararı almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'e düzenlenen saldırının ardından Astana sürecinin bu saldırıyla riske atıldığını söylemişti.

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