07 NİSAN 2017
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vladimir putin
DÜNYA

Putin, Güvenlik Konseyi'ni topladı

Rus lider Putin'in Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssüne operasyonu 'saldırganlık eylemi' olarak nitelendirildi ve ABD-Rusya ilişkilerinin zarar gördüğü ifade edildi

07 Nisan 2017 Cuma, 15:17:38 Güncelleme: 15:23:58 AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyi toplantısında Suriye'deki son gelişmelerin detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin rejime ait hava üssünü vurması "saldırganlık eylemi" olarak nitelendirilerek, bu durumun uluslararası hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Bu tür agresif eylemlerin uluslararası terörizmle mücadeleyi kötü etkileyeceğine dikkat çekilen açıklamada, son gelişmelerin Rusya-ABD ilişkilerine zarar verdiği ifade edildi.

Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına, Başbakan Dmitriy Medvedev, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, iç ve dış istihbarat servisi başkanları ile ilgili diğer üst düzey isimler katıldı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 4 saat önce
    Yürrrü be Putin
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