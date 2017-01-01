SON DAKİKA

07 NİSAN 2017
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ABD'den Şaryat saldırısının ardından kritik açıklama

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz" dedi

07 Nisan 2017 Cuma, 20:34:15 Güncelleme: 22:34:29 AA

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Şayrat Askeri Üssü'ne düzenlediği askeri operasyona ilişkin, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurması nedeniyle acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Konsey'de yaptığı konuşmada, Esed rejiminin 6 yıl boyunca yüzbinlerce kişiyi öldürdüğünü, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu, uluslararası hukuku ve BMGK kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

BM raporlarının Suriye reijiminin kendi halkına karşı birçok kez kimyasal silah kullandığını ortaya koyduğunu hatırlatan Haley şöyle konuştu:

Esed'in Rusya'nın desteğinini alacağını ve sorumlu tutulmayacağını bildiği için kimyasal saldırılar düzenlemeye devam etti ama bu dün gece bu değişti. Kimyasal silahlar kullanıldığında ABD artık buna seyirci kalmayacak. Ölümcül kimyasal silahların yayılmasını ve kullanılmasını önlemek, ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önem taşıyor."

Artık yeter demenin ve harekete geçmenin zamanı geldiğini ifade eden Haley, "Dün gece çok ölçülü bir adım attık, daha fazlasını yapmaya hazırız ama umuyoruz gerek kalmaz." diye konuştu.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 saat önce
    Atılması gereken geç bir adım. Vatanımız inşallah bu karışıklıktan en temiz şekilde arınır ve bulaşmaz. Temiz kalpli şanlı ordumuzun işe yaramaz topluluk için adım atması bile beni üzer. Dinsizin hakkından imansız gelsin
  • Misafir 2 saat önce
    len bu katil esedi desteklediniz şimdi ise bombalıyonuz, tabi esedi bombalamak iyi ama obama zamanında destek verdiniz.ABD nin amacı Türkiyeyi de savaşa sokmak arkadaşlar sonumuz hayırlı olsun vatanımız bütün ve birlik içinde olsun olurda inşallah.
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