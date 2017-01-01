07 NİSAN 2017
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DÜNYA

Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne yönelik saldırısının ardından açıklamada bulundu

07 Nisan 2017 Cuma, 17:33:40 Güncelleme: 20:17:24 HABERTURK.COM

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından, "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" dedi.

Suriye'nin ABD füzeleri ile vurulması sonrası Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü kaydetti.

Medvedev, "Trump yönetimi, DEAŞ'a karşı ortak mücadele sergilemek yerine Suriye'deki meşru hükumetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı" dedi.

 

Medvedev, "Hiç kimse seçim öncesi vaatlerin değerini abartmıyor, ancak bir edep sınırı var. Seçimlerin ardından mutlak bir güvensizlik oluştu. Tamamen bozulan ilişkilerimiz açısından son derece üzücü bir durum. Teröristler ise elbette cesaretlendi" diye yazdı.

Trump'ın ABD'deki siyasi düzene bağlı olduğunu kanıtladığını da ifade eden Medvedev, Trump seçildikten iki buçuk ay sonra mevcut düzene ayak uydurduğu kaydetti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD ile Suriye'de doğrudan çatışma riskinin arttığını söyledi.

 

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 saat önce
    80 ler 90 lar. Görmediğimiz bir dünya savaşı kalmıştı, onu da göreceğiz sanırım.. Bahtımıza elleyeyim nasıl bir zamanda doğduk.
  • Misafir 2 saat önce
    neden benim hiçbir yorumum gözükmüyor
  • Misafir 2 saat önce
    abd ve rusya dan ala teroristmi var?
  • Misafir 4 saat önce
    O yürek sizde ne arar
  • Misafir 6 saat önce
    3.dünya savaşı
  • haberturk_takipcisi 6 saat önce
    ne diyelim, hayırlısı olsun.
  • Misafir 6 saat önce
    Her 100 yılda bir savaş çıkarın. Olan yine bizlere olsun
  • Misafir 6 saat önce
    Yeni kartlar yeni oyun. ..Bundan gayri unutalım Birleşmiş Milletler safsatasını.
  • Misafir 6 saat önce
    soğuk savaştan-sıcak savaşa,dünya için hayırlı olur inş,
  • Misafir 6 saat önce
    3. dünya savaşı kapıda
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