Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından, "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" dedi.
Suriye'nin ABD füzeleri ile vurulması sonrası Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü kaydetti.
Medvedev, "Trump yönetimi, DEAŞ'a karşı ortak mücadele sergilemek yerine Suriye'deki meşru hükumetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı" dedi.
Medvedev, "Hiç kimse seçim öncesi vaatlerin değerini abartmıyor, ancak bir edep sınırı var. Seçimlerin ardından mutlak bir güvensizlik oluştu. Tamamen bozulan ilişkilerimiz açısından son derece üzücü bir durum. Teröristler ise elbette cesaretlendi" diye yazdı.
Trump'ın ABD'deki siyasi düzene bağlı olduğunu kanıtladığını da ifade eden Medvedev, Trump seçildikten iki buçuk ay sonra mevcut düzene ayak uydurduğu kaydetti.
Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD ile Suriye'de doğrudan çatışma riskinin arttığını söyledi.
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Misafir 2 saat önce80 ler 90 lar. Görmediğimiz bir dünya savaşı kalmıştı, onu da göreceğiz sanırım.. Bahtımıza elleyeyim nasıl bir zamanda doğduk.00
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Misafir 2 saat önceneden benim hiçbir yorumum gözükmüyor00
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Misafir 2 saat önceabd ve rusya dan ala teroristmi var?30
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Misafir 4 saat önceO yürek sizde ne arar90
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Misafir 6 saat önce3.dünya savaşı243
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haberturk_takipcisi 6 saat öncene diyelim, hayırlısı olsun.60
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Misafir 6 saat önceHer 100 yılda bir savaş çıkarın. Olan yine bizlere olsun240
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Misafir 6 saat önceYeni kartlar yeni oyun. ..Bundan gayri unutalım Birleşmiş Milletler safsatasını.150
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Misafir 6 saat öncesoğuk savaştan-sıcak savaşa,dünya için hayırlı olur inş,303
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Misafir 6 saat önce3. dünya savaşı kapıda330