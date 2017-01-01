Medvedev: ABD ile çatışmaya ramak kaldı

Rusya Başbakanı Medvedev, ABD'nin Suriye'deki hava üssüne saldırısının ardından, "ABD ile çatışmaya ramak kaldı" dedi.

Suriye'nin ABD füzeleri ile vurulması sonrası Facebook hesabından açıklamada bulunan Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin meşru hükümetiyle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğinin görüldüğü kaydetti.

Medvedev, "Trump yönetimi, DEAŞ'a karşı ortak mücadele sergilemek yerine Suriye'deki meşru hükumetle öfkeli bir şekilde mücadele edeceğini gösterdi. Saldırı, uluslararası hukuk normları ihlal edilerek ve BM'nin onayı olmadan düzenlendi. Ayrıca ABD'ye yönelik bir saldırıyla ilgisi olmayan bir askeri operasyon için ABD Kongresi'ne ön bildirimde bulunulmadı" dedi.

Medvedev, "Hiç kimse seçim öncesi vaatlerin değerini abartmıyor, ancak bir edep sınırı var. Seçimlerin ardından mutlak bir güvensizlik oluştu. Tamamen bozulan ilişkilerimiz açısından son derece üzücü bir durum. Teröristler ise elbette cesaretlendi" diye yazdı.

Trump'ın ABD'deki siyasi düzene bağlı olduğunu kanıtladığını da ifade eden Medvedev, Trump seçildikten iki buçuk ay sonra mevcut düzene ayak uydurduğu kaydetti.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD ile Suriye'de doğrudan çatışma riskinin arttığını söyledi.