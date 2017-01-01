08 NİSAN 2017
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Kuzey Kore Kim Jong
DÜNYA

ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...

ABD'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği füzeli saldırıya bir tepki de Kuzey Kore'den geldi

08 Nisan 2017 Cumartesi, 16:51:40 Güncelleme: 18:13:21 HABERTURK.COM

ABD'nin Suriye'de Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği füzeli saldırı ile ilgili bir açıklama da Kuzey Kore'den geldi.

Kuzey Kore'nin açıklamasında ABD'nin Suriye'ye müdahalesi için 'affedilemez, saldırganca bir hareket' ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore'nin açıklamasında, ABD'nin bu davranışının, nükleer silahları geliştirmelerinin 'milyon kere doğru bir tercih' olduğunu gösterdiği belirtildi.

Bilindiği gibi, Kuzey Kore'nin geliştirdiği nükleer silahlar bir süredir ABD'nin tepkisini çekiyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasını isterken, Pyongyang yönetimi ABD'ye karşı kendini korumak için nükleer silahları geliştirmeleri gerektiğini savunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkında 'en ciddi tehdit' dediği Kuzey Kore'nin nükleer füze denemeleri için ABD Başkanı Rex Tillerson da "ABD yeterince konuştu. Artık yorum yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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YORUMLAR 16
  • Misafir 1 saat önce
    Bı cacık olmaz bu kuzey koreden
  • Misafir 2 saat önce
    korede it gibi korkuyorlar
  • Misafir 2 saat önce
    Umarım sadece suriye ile kalırlar..
  • Misafir 2 saat önce
    SURİYE TAMAMEN BİTTİ ARTIK HERKEZİN GÖVDE GÖSTERİSİ VE ANTRENMAN YAPTIĞI 1 ÜLKE HALİNE GELDİ YAZIKLAR OLSUN
  • Misafir 2 saat önce
    haydi kuzey kore salla birkaç füze abd nin tepesine
  • Misafir 2 saat önce
    helal olsun kuzey koreye
  • Misafir 2 saat önce
    Sıkmayın canınızı meraklılar bu gidişle biz fitili yakarız acızane
  • Misafir 3 saat önce
    Bunların hepsi birbirini tehdit edip Suriye'ye saldırıyorlar.
  • Misafir 4 saat önce
    Kim young haklı.
  • Misafir 5 saat önce
    koreye saldıracaklar..
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