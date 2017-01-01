ABD'nin füzelerine Kim Jong'dan sürpriz tepki: Milyon kere...

ABD'nin Suriye'de Şayrat Havaüssü'ne düzenlediği füzeli saldırı ile ilgili bir açıklama da Kuzey Kore'den geldi.
Kuzey Kore'nin açıklamasında ABD'nin Suriye'ye müdahalesi için 'affedilemez, saldırganca bir hareket' ifadesi kullanıldı.
Kuzey Kore'nin açıklamasında, ABD'nin bu davranışının, nükleer silahları geliştirmelerinin 'milyon kere doğru bir tercih' olduğunu gösterdiği belirtildi.
Bilindiği gibi, Kuzey Kore'nin geliştirdiği nükleer silahlar bir süredir ABD'nin tepkisini çekiyor. ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasını isterken, Pyongyang yönetimi ABD'ye karşı kendini korumak için nükleer silahları geliştirmeleri gerektiğini savunuyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın hakkında 'en ciddi tehdit' dediği Kuzey Kore'nin nükleer füze denemeleri için ABD Başkanı Rex Tillerson da "ABD yeterince konuştu. Artık yorum yapmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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Misafir 1 saat önceBı cacık olmaz bu kuzey koreden00
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Misafir 2 saat öncekorede it gibi korkuyorlar00
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Misafir 2 saat önceUmarım sadece suriye ile kalırlar..00
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Misafir 2 saat önceSURİYE TAMAMEN BİTTİ ARTIK HERKEZİN GÖVDE GÖSTERİSİ VE ANTRENMAN YAPTIĞI 1 ÜLKE HALİNE GELDİ YAZIKLAR OLSUN00
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Misafir 2 saat öncehaydi kuzey kore salla birkaç füze abd nin tepesine00
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Misafir 2 saat öncehelal olsun kuzey koreye00
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Misafir 2 saat önceSıkmayın canınızı meraklılar bu gidişle biz fitili yakarız acızane00
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Misafir 3 saat önceBunların hepsi birbirini tehdit edip Suriye'ye saldırıyorlar.60
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Misafir 4 saat önceKim young haklı.93
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Misafir 5 saat öncekoreye saldıracaklar..60