Tillerson'un Moskova ziyaretiyle ilgili Kremlin'den kritik açıklama!

ABD'nin askeri müdahalesi sonrasında karşılıklı sert açıklamaların yapıldığı Suriye'yle ilgili Rusya'dan bir açıklama daha geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Cenevre ve Astana'da yürütülen barış görüşmelerinin bir alternatifi olmadığı ve "Esed gitmeli" şeklindeki ezberlerin barışa bir katkı sağlamayacağının altı çizildi.

Moskova yönetimi ayrıca ABD'nin konuya yaklaşım şeklinden, yeni ABD yönetiminin Suriye ile ilgili işbirliği konusunda gönülsüz olduğunun anlaşıldığını belirtti.

PUTIN - TILLERSON GÖRÜŞMESİ OLMAYACAK

Kremlin'in açıklamasında Rusya-ABD ilişkilerindeki bir diğer önemli gündem maddesi olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova ziyaretine de dikkat çekildi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Tillerson'un Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyeceğini görüşmenin sadece Tillerson ile Lavrov arasında olacağını söyledi.