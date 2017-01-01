Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, " Suriye'ye yeni saldırı seçeneğine açığız. Kimyasal saldırı tekrarlanırsa yeniden operasyon yapabiliriz" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet Başkanı Esed'le ilgili olarak da " ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı önceliği DEAŞ'tır ancak (Beşşar) Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz" dedi.

Spicer bugünkü basın toplantısında Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombası saldırılarına değinerek, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis

"OPERASYONEL UÇAKLARININ YÜZDE 20'SİNİ İMHA ETTİK"

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise "(Şayrat Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısı) Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

Yapılan saldırı sonrası bilançoyu açıklayan Mattis, "Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20’sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur" yorumunda bulundu.