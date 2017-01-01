10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
ABD
DÜNYA

ABD'den Suriye'ye yeni saldırı açıklaması

Suriye rejiminin İdlib kentinde kimyasal silah kullandığı iddiası sonrası harekete geçen ABD yönetimi, Suriye'ye ikinci bir saldırı gerçekleştirilebileceklerini duyurdu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 21:16:09 Güncelleme: 22:28:50 HABERTURK.COM

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, " Suriye'ye yeni saldırı seçeneğine açığız. Kimyasal saldırı tekrarlanırsa yeniden operasyon yapabiliriz" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet Başkanı Esed'le ilgili olarak da " ABD'nin Ortadoğu'daki bir numaralı önceliği DEAŞ'tır ancak (Beşşar) Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz" dedi.

Spicer bugünkü basın toplantısında Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombası saldırılarına değinerek, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis

 

"OPERASYONEL UÇAKLARININ YÜZDE 20'SİNİ İMHA ETTİK"

ABD Savunma Bakanı James Mattis ise "(Şayrat Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısı) Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

Yapılan saldırı sonrası bilançoyu açıklayan Mattis, "Şayrat saldırısında Esed rejiminin hava kuvvetlerinin operasyonel uçaklarının yüzde 20’sini imha ettik. Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur" yorumunda bulundu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 4
  • Misafir 34 dakika önce
    Terörist devlet ABD vurulmalı ve yok edilmeli...
  • Misafir 44 dakika önce
    Suriyede Rusya olmasaydı şimdiye kadar Suriyede Sivilleri koruma bahanesiyle Amerika öncülüğünde uçuşa yasak bölge oluşturularak Suriye çoktan talan edilip Libyadan beter edilmişti... Suriye bölünmüştü.Rusya Suriyenin bölünmesini Suriyede uçuşa yasak bölge oluşturulmasını önleyerek engellemiştir...
  • Misafir 48 dakika önce
    Yiyin birbirinizi!
  • Misafir 51 dakika önce
    Yine boş hava alanını mı vuracan
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
BM açıkladı: Suriye'de 26 kimyasal saldırı
DÜNYA

BM açıkladı: Suriye'de 26 kimyasal saldırı
'ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyoruz'
DÜNYA

Rusya'dan kritik açıklama: ABD ile savaş...
Pentagon’dan ABD-Rusya arasındaki 'güvenli ayrışma kanalı' açıklaması
DÜNYA

Pentagon’dan 'güvenli ayrışma kanalı' açıklaması

ABD'de ilkokulda silahlı saldırı
DÜNYA

ABD'de ilkokulda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar ...
Mısır'da 3 aylık OHAL kararı onaylandı
DÜNYA

Mısır'da 3 aylık OHAL kararı onaylandı
Mevüt Çavuşoğlu'ndan Suriye ile ilgili kritik görüşmeler
DÜNYA

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler
Kuzey Kore'nin devlet radyosundan 'şifreli' mesaj iddiası
DÜNYA

TÜM DÜNYADA MERAK UYANDIRAN MESAJ!
'ABD ile askeri eylemlere girmeyi planlamıyoruz'
DÜNYA

RUSYA'DAN KRİTİK AÇIKLAMA: ABD İLE SAVAŞ...
Pentagon’dan ABD-Rusya arasındaki 'güvenli ayrışma kanalı' açıklaması
DÜNYA

PENTAGON’DAN 'GÜVENLİ AYRIŞMA KANALI' AÇIKLAMASI

ABD'den Suriye'ye yeni saldırı açıklaması
DÜNYA

ABD'DEN SURİYE'YE YENİ SALDIRI AÇIKLAMASI
Almanya'daki Türk konsolosluğunda alarm!
DÜNYA

ALMANYA'DAKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNDA ALARM!
ABD'de ilkokulda silahlı saldırı
DÜNYA

ABD'DE İLKOKULDA SİLAHLI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR