Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Çok endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Moskova ziyareti öncesinde önemli açıklamalar yaptı.

Açıklamada, Tillerson'la verimli bir görüşme geçirilmesinin umulduğu ve ABD'nin Libya ve Yemen'de ne yapmayı planladığının sorulacağı belirtildi.

Suriye'deki kimyasal saldırı iddialarına da değinilen açıklamada, olay ile ilgili olarak uluslararası araştırma grubu kurulmasının önerileceği belirtildi.

KUZEY KORE ENDİŞESİ

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rus mevkidaşı Lavrov ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada dikkat çeken konulardan biri de Kuzey Kore oldu.

Rus Dışişleri, ABD'nin Kuzey Kore'ye tek taraflı bir askeri müdahalede bulunma ihtimalinden dolayı çok endişeli olduklarını belirtti.