11 NİSAN 2017
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united airlines
DÜNYA

Bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırmıştı! Yeni gelişme...

ABD'nin United Airlines havayolu şirketinin bir uçuşunda yolculardan birinin sürüklenerek uçaktan atılmasıyla ilgili bir güvenlik görevlisi görevden uzaklaştırıldı

11 Nisan 2017 Salı, 16:18:11 Güncelleme: 17:04:49 HABERTURK.COM

ABD'nin United Airlines havayolu şirketinin, fazla rezervasyon yaptığı bir uçakta, yolculardan birinin sürüklenerek uçaktan çıkarılması nedeniyle büyük tepki alması üzerine, bir güvenlik görevlisi soruşturma açılmak üzere görevden uzaklaştırıldı.

Uçaktaki diğer yolcular tarafından internete koyulan görüntülerde, bağırarak itiraz eden yolcu Chicago'dan Kentucky eyaletindeki Louisville kendine gidecek olan uçaktan zorla indiriliyor.

Görüntülerde yolcunun ağzının kanadığı ve gözlüğünün düştüğü ve gömleğinin yukarı kadar sıyrıldığı görülüyor. Sosyal medyada büyük tepkiye yol açan bu video ile United havayolu şirketi bir ay içerisinde ikinci kez yolcularına olan davranışlarından dolayı tepki çekti.

Reuters tarafından görülen ve United çalışanlarına gönderilen bir mektupta şirket CEO'su Oscar Munoz, yolcuya yapılan davranıştan dolayı özür dilemedi ve yolcunun güvenlik görevlilerine "karşı geldiğini" söyledi.

Chicago Havacılık Kurumu, görevlilerden birinin protokole uymadığını ve kurumun onaylamadığı davranışlarda bulunduğu için hakkında soruşturma açılmak üzere görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

IRKÇILIK İDDİASI

Öte yandan Çinli sosyal medya kullanıcıları, olayın temelinde ırkçılık olduğuna dair paylaşımlarda bulundu. Çin'de 190 milyondan fazla kez görüntülenen video ile ilgili olarak Çinli kullanıcılar, uçaktan sürüklenerek çıkartılan kişinin Çinli olduğu için böyle bir muameleye maruz kaldığı yönünde fikir belirtti.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 8 dakika önce
    THY'den gerisi yalan.
  • Misafir 10 dakika önce
    yazik insanlik ne hale gelmis ayip ya
  • Misafir 11 dakika önce
    Rezillik
  • Misafir 31 dakika önce
    Bu haberi sosyal medyada yaymali, THY size saygili davranir seklinde bir reklam kanfpanyasi baslatilmali. Rekabetse rekabet.
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