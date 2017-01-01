13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
kim jong un
DÜNYA

Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabilir

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japon parlamentosunda yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin sarin gazı başlıklı füzeler kullanma kapasitesi olabileceğini belirtti

13 Nisan 2017 Perşembe, 09:54:55 Güncelleme: 10:01:20 HABERTURK.COM

Uluslararası tansiyonun günden güne yükseldiği Pasifik'te gözler Kore yarımadasına çevrilmiş durumda. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'tan peş peşe gelen tehditvari açıklamaların ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de bir açıklama yaptı.

Abe, Japon parlamentosunda yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin yeni nükleer ve balistik füze testleri yapabileceğini belirtirken, "Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' başlıklı füzeler kullanma kapasitesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Abe'nin 'sarin gazı' açıklamaları Japonya'da gündem yarattı. Japonya daha önce sarin gazlı bir terör saldırısının kurbanı olmuştu. 1995'te Japon kıyamet günü tarikatına mensup kişiler Tokyo metrosuna sarin gazlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de zehirlenmişti.

9 Eylül'den bu yana 5 kez nükleer test gerçekleştiren Kuzey Kore, 5 Nisan'da bir balistik füze testi daha yapınca ABD donanmasından gemiler yönünü Kore yarımadasına çevirmişti. Reuters, Japon donanmasına ait gemilerin de Doğu Çin Denizi'nde ABD güçlerine katılacağını iddia etmişti.

Kuzey Kore'de ise ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un 105. doğumgünü etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Kuzey Kore'nin en önemli ulusal bayramı olarak görülen ve 'Güneşin Günü' olarak adlandırılan gün daha önce askeri geçitler ve yeni silahların test edilmesi amacıyla kullanılmıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!
DÜNYA

Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!
Donald Trump: Suriye'de iç savaşı bitirme zamanı geldi
DÜNYA

Trump'tan flaş Suriye açıklaması: Zamanı geldi
Putin ilk kez Trump'a yüklendi: Trump geldikten sonra...
DÜNYA

Putin'den flaş açıklama! İlk kez Trump'ı hedef aldı!
Başkan Donald Trump’ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri isyan ettirdi
DÜNYA

Trump'ın 2 milyon dolarlık ziyaretleri bezdirdi!
Donald Trump Suriye saldırısının arka planını anlattı
DÜNYA

Trump, Suriye saldırısının arka planını anlattı
Trump: Kuzey Kore bela arıyor
DÜNYA

Trump: Kuzey Kore bela arıyor
Kuzey Kore-ABD gerilimi tırmanıyor!
DÜNYA

KUZEY KORE-ABD GERİLİMİ TIRMANIYOR!
Kim Jong-nam suikastının ikinci duruşması gerçekleşti
DÜNYA

İLK DURUŞMADA AĞLIYORLARDI, BU KEZ GÜLEREK GELDİLER!
ABD'nin ilk Müslüman kadın yargıcı nehirde ölü bulundu
DÜNYA

ABD'NİN İLK MÜSLÜMAN KADIN YARGICI ÖLÜ BULUNDU
Japonya Başbakanı Shinzo Abe: Kuzey Kore'nin elinde sarin gazı olabilir
DÜNYA

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: 'SARİN GAZI' FÜZESİ GÖNDEREBİLİR
Çin'den Kuzey Kore sınırına asker yığdığı iddialarına yanıt!
DÜNYA

ÇİN'DEN KUZEY KORE SINIRINA ASKER YIĞDIĞI İDDİALARINA YANIT!
Çin iletişim uydusu fırlattı
DÜNYA

ÇİN İLETİŞİM UYDUSU FIRLATTI