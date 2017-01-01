Uluslararası tansiyonun günden güne yükseldiği Pasifik'te gözler Kore yarımadasına çevrilmiş durumda. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve ABD Başkanı Donald Trump'tan peş peşe gelen tehditvari açıklamaların ardından, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de bir açıklama yaptı.

Abe, Japon parlamentosunda yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin yeni nükleer ve balistik füze testleri yapabileceğini belirtirken, "Kuzey Kore'nin 'sarin gazı' başlıklı füzeler kullanma kapasitesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Abe'nin 'sarin gazı' açıklamaları Japonya'da gündem yarattı. Japonya daha önce sarin gazlı bir terör saldırısının kurbanı olmuştu. 1995'te Japon kıyamet günü tarikatına mensup kişiler Tokyo metrosuna sarin gazlı saldırı düzenlemiş, saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmiş binlerce kişi de zehirlenmişti.

9 Eylül'den bu yana 5 kez nükleer test gerçekleştiren Kuzey Kore, 5 Nisan'da bir balistik füze testi daha yapınca ABD donanmasından gemiler yönünü Kore yarımadasına çevirmişti. Reuters, Japon donanmasına ait gemilerin de Doğu Çin Denizi'nde ABD güçlerine katılacağını iddia etmişti.

Kuzey Kore'de ise ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un 105. doğumgünü etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor. Kuzey Kore'nin en önemli ulusal bayramı olarak görülen ve 'Güneşin Günü' olarak adlandırılan gün daha önce askeri geçitler ve yeni silahların test edilmesi amacıyla kullanılmıştı.