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DÜNYA

Kim Jong-nam suikastının ikinci duruşması gerçekleşti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey abisi Kim Jong-nam'a suikast düzenlemekten yargılanan iki kadın, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Suçlu bulunurlarsa idam cezasıyla karşı karşıya kalabilecek olan iki kadının, ağlayarak geldikleri ilk duruşmanın ardından ikincisine gülerek geldikleri görüldü

13 Nisan 2017 Perşembe, 10:34:40 Güncelleme: 10:47:49 HABERTURK.COM

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey abisi Kim Jogn-nam'ı öldürme suçuyla karşı karşıya olan ve ikinci kez hakim karşısına çıkan iki kadının ilk duruşmadaki gibi kurşun geçirmez yelek giydiği, fakat bu sefer ilkinin aksine ağlamak yerine gülerek geldikleri görüldü.

Reuters'ın haberine göre Endonezyalı Siti Aishah (25) ve Vietnamlı Doan Thi Huong (28), Kuala Uluslararası Havalimanı'nda 13 Şubat günü Kim Jong-nam'ı öldürmekten suçlu bulunursa, idam cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

İddiaya göre iki kadın, Birleşmiş Milletler tarafından kitle imha silahı listesinde olan VX sinir ajanını Kim'in yüzüne sürerek öldürdü.

Fakat Aishah ve Houng, biz televizyon programında kamera şakasının bir parçası olduklarını sandıklarını söylemişti.

ABD ve Güney Kore ise suikastın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından tasarlandığını savunuyor.

İki kadının avukatları, güvenlik kamerası kayıtları ve ülkeyi terk etmesine izin verilen üç Kuzey Koreli şüphelinini açıklamalarına ulaşmak için polise yaptıkları talebin henüz cevap bulmadığını bildirdi.

Gerekli belgelerin toplanması için duruşma 30 Mayıs'a ertelendi.

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