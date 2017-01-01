ABD'den Kasım Süleymani'nin kardeşine yaptırım kararı

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İran'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım uygulanacak Sohrab Süleymani'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin kardeşi olduğunu bildirdi.

Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım listesine eklenen İranlı Sohrab Süleymani ile ilgili bilgiler verdi.

Süleymani hakkında Tahran'daki Evin hapishanesinde yatan siyasi tutukluların maruz kaldığı ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı alındığını hatırlatan Spicer, "İran hapishanelerindeki ihlaller nedeniyle yaptırım uygulanacak bu kişi, daha önce terörizm ve insan hakları otoritelerince kara listeye alınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin kardeşidir." ifadelerini kullandı.

Spicer, ayrıca yaptırım kararının, İran'ın ABD vatandaşları Siamak Namazi ve Baquer Namazi'nin de aralarında bulunduğu yabancıları haksız yere hapsetmeye devam ettiği bir dönemde geldiğine dikkati çekti.

Beyaz Saray'ın uluslararası insan hakları organizasyonları ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca İran'a yapılan çağrılara katıldığını vurgulayan Spicer, ülkede hapsedilen ya da kaybolan tüm Amerikan vatandaşlarının acilen salıverilmesini istedi.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Tahran Hapishaneler Kurumu ve Sohrab Süleymani isimli üst düzey yöneticisine karşı yaptırım uygulanacağı bildirmişti.

Yaptırım kararının ABD'nin İran'daki insan hakları ihlallerine yönelik derin kaygısını yansıttığı belirtilen açıklama metninde, "Tahran Hapisaneler Kurumu, kontrolündeki Evin hapishanesinde yatan siyasi tutukluların maruz kaldığı ciddi insan hakları ihlallerinin sorumlusu veya suç ortağıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, "Nisan 2014'te Evin hapishanesindeki güvenlik görevlileri ve üst düzey hapishane yöneticileri Ward 350'de tutulan hükümlüleri ciddi şekilde darbetti. Birkaç saat süren saldırıda 30'un üstünde hükümlü yaralandı veya zarar gördü. Bazı hükümlülere saldırıdan sonra yaralarına rağmen tıbbi tedavi sunulmadı ve tek kişilik hücre cezası verildi." iddiaları yer almıştı.

Açıklamaya göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin kardeşi Sohrab Süleymani, halen İran Devlet Hapishaneleri Kurumunda üst düzey bir görevi yürütüyor.