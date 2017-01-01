14 NİSAN 2017
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Birleşmiş Milletler'de Rusya-İngiltere atışması!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda söz alan Rusya ve İngiltere temsilcilerinin kullandığı sözler toplantıya damga vurdu

14 Nisan 2017 Cuma, 11:30:40 Güncelleme: 11:33:18 HABERTURK.COM

Suriye gündemiyle bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na, Rusya ve İngiltere arasında yaşanan tartışma damga vurdu.

Rusya'nın Suriye'deki kimyasal saldırının kınanması yönündeki tasarıyı veto etmesi üzerine söz alan İngiltere'nin BM Büyükelçisi Mathew Rycroft, "Cansız çocukların yüzlerine bakıp da öldürülmelerini kınayan bir kararı nasıl veto edersiniz? Rusya'nın saldırıyı kınamak için uluslararası toplumla hareket etmek yerine, saldırıyı düzenleyenleri koruması hiçbir şekilde savunulamaz." ifadeleriyle Rusya'ya yüklendi.

"AKLINI KAÇIRDINIZ"

İngiliz büyükelçinin sözlerine Rusya'dan gelen yanıt da benzer sertlikte oldu.

Söz alan Rusya Büyükelçisi Vladimir Safrankov, "Rusya'yı aşağılamaya cüret etme. Bizim ABD ile işbirliği yapmamızdan korktunuz. Aklını kaçırdınız. Bunu bozmak için her şeyi yaptınız. Yüzüme bak, gözlerini kaçırma, neden gözlerini kaçırıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Safrankov, diğer ülke temsilcileri tarafından diplomatik dilin dışına çıkmakla eleştirilirken, Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov Safrankov'un sözlerinin yerinde olduğunu söyledi.

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