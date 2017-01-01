17 NİSAN 2017
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Filistinli tutuklular açlık grevine başlıyor!

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular açlık grevine başlama kararı alırken, İsrail tüm tutukluları tek cezaevinde toplama kararı aldı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 11:55:42 Güncelleme: 12:09:53 AA

İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Erdan'ın, açlık grevine başlamayı düşünen Filistinli tutukluları, güneydeki Negev hapishanesinde toplama kararı aldığı bildirildi.

İsrail Kanal 2 televizyonunun haberine göre, Erdan, İsrail hapishanelerinde açlık grevine başlayacak tutukluların Negev hapishanesinde toplanmasına ve hapishane önünde de bir sahra hastanesi inşa edilmesine karar verdi. Kararın gece yarısından sonra uygulamaya koyulacağı kaydedildi.

Erdan'ın bu kararı, açlık grevi sırasında tutukluların başka hastanelere nakledilmesini engellemek için aldığı kaydedildi. Erdan'ın ayrıca tutuklular arasında yasa dışı bağlantılar kurulmasına engel olmak için hassas denetimler yapılması talimatı verdiği belirtildi.

Habere göre Erdan, "Filistinli tutukluların istekleri makul değil. Fetih Merkez Kurulu üyesi Mervan el-Bergusi'nin öncülüğünü yaptığı açlık grevinin arkasında, hapishane şartlarının iyileştirilmesi değil siyasi güdüler var." dedi.

Fetih Hareketi, Filistinli tutukluların 17 Nisan'da Bergusi öncülüğünde açlık grevine başlayacağını duyurmuştu.

 

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