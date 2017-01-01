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Anne-kız saunada korkunç şekilde can verdi!

Çek Cumhuriyeti'nde 65 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki kızı girdikleri saunanın kapı kolu kırılınca içeride kalarak hayatını kaybetti

17 Nisan 2017 Pazartesi, 12:55:54 Güncelleme: 13:08:58 HABERTURK.COM

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 65 yaşındaki anne ile 45 yaşındaki kızı arkadaşlarının evinde girdikleri saunada kapalı kalınca, feci şekilde can verdi.

Pazar günü yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak bir açıklama yapan polis sözcüsü, "Anne ve kızı, arkadaşlarının evinde saunaya girmişler. Arkadaşları içeride çok fazla kaldıklarını düşünüp kontrol etmeye geldiği zaman ikisini de yerde yatarken bulmuş." ifadelerini kullandı.

İki kadının 90 dakika boyunca saunada kapalı kaldıklarını belirten polis sözcüsü, "Saunanın kapısının kolu kırılmış ve kadınlar içeride kapalı kalmış. Kapıda bulunan camı kırmayı denemişler ama başaramamışlar." şeklinde konuştu.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırmasının sürdüğü belirtilirken, sağlık ekipleri kadınların olay yerinde hayatını kaybettiklerini ifade etti.

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