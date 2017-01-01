Kremlin'den referandum açıklaması

Referandum sonuçlarına ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak, "Bu, Türkiye'nin iç meselesi" yorumunda bulundu. Peskov, Türk halkının referandumda aldığı karara herkesin saygılı olması gerektiğini söyledi.

FRANSA: BÖLÜNMÜŞLÜĞÜ GÖSTERİYOR

Referandum sonuçlarının ardından bir açıklama da Fransa'dan geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Politik kurumlarını nasıl organize edeceklerine sadece Türkler karar verebilir ancak referandumdan çıkan sonuçlar Türk toplumunun planlanan reformlar karşısında nasıl bölündüğünü gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada tüm politik taraflar diyalog yoluyla çözüm aramaya davet edildi.

YUNANİSTAN: SAYGI DUYUYORUZ

Yunanistan hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Türk halkının kararına saygı duyduğunu açıkladı.

Yunanistan devlet ajansı ANA-MPA'nın haberinde, Yunan hükümetinin halk oylamasına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Türkiye'deki gelişmelerin ve referandum sonucunun dikkatle izlendiği belirtilen açıklamada, "Türk halkının, geleceğiyle ilgili kararına saygı gösteriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Biz, komşu ülkede istikrar ve demokrasiyi destekliyoruz. Karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iş birliğine katkıda bulunacak bir Türkiye arzuluyoruz." değerlendirmesine yer verildi.