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DÜNYA

AGİT'ten referandum raporu!

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı gözlemciler referandumla ilgili ön raporlarını yayınladı

17 Nisan 2017 Pazartesi, 15:46:04 Güncelleme: 15:56:54 HABERTURK.COM

Türkiye'deki anayasa değişiklik referandumunu takip eden Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na bağlı uluslararası gözlemciler, referandumla ilgili ön raporlarını yayınladı.

AGİT temsilcileri, referandumda YSK'nın aldığı mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasına ilişkin kararın, hileye karşı alınan tedbirleri boşa çıkardığı ve kanuna aykırı olduğu yorumunda bulundu.

Referandumun eşit olmayan şartlarda yapıldığını belirten AGİT temsilcileri, idari kaynakların 'evet' kampanyası için uygunsuz olarak kullanıldığını belirtti.

AGİT raporunda ayrıca referandumun uluslararası standartlara uzak kaldığı tespitinde bulunuldu.

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