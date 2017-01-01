'Bütün bombaların anası' tartışma yarattı! ABD sessiz...

ABD'nin geçtiğimiz hafta Afganistan'da Taliban'a karşı kullandığını açıkladığı, nükleer olmayan en güçlü bomba olarak gösterilen 'bütün bombaların anası' GBU-43 ile ilgili tartışmalar sürüyor. ABD'nin bombanın verdiği zararla ilgili herhangi bir açıklama yapmaması konuyla ilgili soru işaretlerinin artmasına ve Afgan tarafından gelen eleştirilerin sıklaşmasına neden oluyor.

Pakistan sınırından bulunan Nangarhar bölgesinde kullanılan bomba hakkında The New York Times'a konuşan bölge meclisi üyesi Zabihullah Zmarai, "Ben ve diğer insanlar ABD'nin bombalanan alanı ziyarete neden izin vermediğini merak ediyoruz. ABD'li yetkililer bu soruya yanıt vermeli." ifadelerini kullandı.

Afgan güvenlik kuvvetleri ise bölgedeki DEAŞ militanlarıyla çatışmaların devam ettiğini belirtirken, ABD kuvvetlerinin bombalanan alana Afgan güçlerini bile yaklaştırmadığı ifade ediliyor.

ABD'nin hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bütün bombaların anası hakkında, ABD'nin aksine DEAŞ'tan peş peşe açıklamalar yapıldı. DEAŞ radyosu bombanın hiçbir zarar vermediğini belirterek, genç bir DEAŞ üyesinin bombaya kalkan olduğu yönünde iddialar ortaya attı.

Daha önce, ismini vermek istemeyen bir Afgan askeri yetkilii ise bombanın içlerinde üst düzey komutanların da olduğu 96 DEAŞ üyesini etkisiz hale getirdiği iddia etmişti. ABD ise GBU-43'ün Afganistan dağlarının altında bulunan DEAŞ'a ait tünel ağını hedef aldığını söylemiş ancak konuyla ilgili herhangi başka bir yorum yapmamışlardı.

TÜM BOMBALARIN ANASI NEDİR?

ABD'nin Afganistan'ın Pakistan sınırından yer alan Nangarhar bölgesinde kullandığı GBU-43, 2002'de geliştirilmişti.

2007'de Rusya'nın geliştirdiği 'tüm bombaların babası' isimli bombaya karşın, ABD'li yetkililerin yapılmış nükleer olmayan en güçlü bomba olarak bahsettikleri GBU-43'ün 10 ton ağırlığında olduğu ve bu ağırlığın 8,164 kilo patlayıcı içerdiği biliniyor.

Kargo uçağı ile taşınabilen bombanın uygulamada mağara tipi yapılar için üretildiği biliniyor. Normal silahların ulaşamadığı noktalara ulaşabilen 'tüm bombaların anası'nın etkisi ortamda bulunan tüm oksijeni aleve çevirerek ilerliyor ve bu yöntemle tüm mağara ve tünel sisteminin içine girerek bu yapıyı çökertebilecek kapasite taşıyor.