Güney Afrika'da avlanmaya çıkan Scott van Zyl adlı adamın timsahlar tarafından yendiği düşünülüyor.

Independent'ta yer alan habere göre Zimbabwe'de avlanmaya çıkan Zyl, geçtiğimiz hafta ortadan kayboldu.

Bir köpek sürüsü ve Zimbabweli izcinin kendisine eşlik ettiği Zyl'in, Limpopo Gölü'nün yakınında timsahlar tarafından yendiği sanılıyor.

Profesyonel avcı olduğu belirtilen Zyl ile izcinin, araçlarından indikten sonra farklı yönlere doğru yürümeye başladıkları, bir süre sonra Zyl'in köpeklerinin yalnız başlarına döndüğü kaydedildi.

Kurtarma ekipleri, helikopterler ve dalgıçların tüm bölgeyi taramasıyla, Zyl'in çantası göl kenarında bulundu.

Ekip üyelerinden Sakkie Louwrens, "İki timsahın içinde muhtemelen insan kalıntıları bulduk" dedi. Söz konusu kalıntıların Zyl'e ait olup olmadığı araştırılıyor.

Zimbabwe'nin güneyinde daha önce de insanların timsahlar tarafından öldürüldüğü, en son geçen sene 13 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.