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Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için mahkeme süreci yeniden başlıyor

FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerden 3'ü, 25 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 00:43:48 Güncelleme: 01:31:57 AA

Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerler yeniden hakim karşısına çıkacak.

Yunanistan'ın ANA-MPA devlet haber ajansı, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine darbeci askerlerden üçünün, 25 Nisan'da Atina'da temyiz mahkemesine çıkarılacağını duyurdu.

Mahkemeye çıkacak askerlerin isimlerinin Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik olduğu belirtildi. Diğer beş darbeci için ise henüz duruşma tarihlerinin belirlenmediği kaydedildi.

Darbeciler, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.

Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.

Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.

 

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