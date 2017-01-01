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ABD ile Rusya'dan kritik görüşme!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, telefonda Suriye'nin İdlib kentindeki soruşturma hakkında görüştü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 04:47:44 Güncelleme: 04:50:05 AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Rex Tillerson'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatının Suriye'nin İdlib kentindeki soruşturmasını konuştuklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Tillerson ile Lavrov'un telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bu görüşmede, Tillerson'ın 12 Nisan'da Moskova'ya yaptığı ziyarette konuşulan konuların devamının ele alındığı belirtilen açıklamada, "4 Nisan'da Suriye'de kullanılan kimyasal silahlar ve devamında Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatının başlattığı soruşturma dahil olmak üzere birçok farklı konu görüşüldü." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Tillerson'ın Lavrov'a soruşturmayı desteklediğini bildirdiği kaydedildi.

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