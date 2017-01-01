23 NİSAN 2017
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DÜNYA

Kayıp Malezya uçağını arayan uzmanlar bu kez emin: Bulduk!

Bir grup biliadamı, yaklaşık üç yıl önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçağın enkazının bulunduğu yerin yüksek ihtimalle tespit edildiğini söyledi

23 Nisan 2017 Pazar, 11:04:19 Güncelleme: 11:05:49 HABERTURK.COM

Üç sene önce gizemli bir şekilde kaybolan Malezya Havayolları'nın MH370 sefer sayılı Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Uçağın enkazına ulaşmaya çalışan Avustralyalı bilimadamları, yaptıkları çalışmalar sonucunda, enkazın belirledikleri 25 bin kilometrekarelik bir alanda olduğunu açıkladı. Bilimadamları belirlenen alanın daha önce arama çalışmaları yapılan 120 bin kilometrekarelik alanın daha kuzeyinde yer aldığını açıkladı.

Araştırma grubu adına konuşan ve uçağın yerini 'çok yüksek ihtimalle' tespit ettiklerini söyleyen Dr. David Griffin, "Son yaptığımız çalışmalar, MH370'in çok yüksek ihtimalle yeni belirlediğimiz arama alanında olduğunu gösteriyor. Kesinlikle emin olamayız ancak elimizdeki bütün kanıtlar bizi bu noktaya getiriyor ve son yaptığımız çalışma elimizdeki bulgulara daha fazla güvenmemizi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce çok uzun bir süre yürütülen arama çalışmalarının ardından kayıp uçağıon sadece küçük bir uçak parçasına ulaşılmış ve bunun üzerine çalışmalar sonlandırılmıştı. Arama çalışmalarını organize eden Çin, Avustralya ve Malezya, bir süre önce çalışmaların sona erdiğini açıklamış ve uçağın yeriyle ilgili somut bir kanıt elde edilene arama çalışmalarına bütçe ayrılmayacağını duyurmuştu.

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