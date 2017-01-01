Fransız siyaset bilimciden 'Türkiye' ve 'Erdoğan' hakkında skandal sözler!

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, ekonomi kanalı BFM Business'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki topladı.

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges, Türkiyenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin mümkün olmayacağını, üyelikle ilgili bir anlaşma imzalansa bile 27 üye ülkeden her birinin bunu onaylaması gerektiğini söyledi.

Defarges, Türkiyedeki halk oylaması hakkında da referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etti. Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi.

Sunucunun "Bir cinayeti meşru gösteremezsiniz." şeklindeki itirazına Defarges, bu yöntemin ve tartışmalarının yüzyıllardan beri sürdüğünü, büyük dinlerde bile bu yönde tartışmaların yaşandığını savundu.

Program bittikten sonra sosyal medyada Defargese ve BFM Business kanalına tepki gösteren vatandaşlar, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirdi.

Fransada yaşayan çok sayıda Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik bu tür sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sosyal medyada bu konuda kısa mesajlar paylaşarak Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etti.

Fransada terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulamasının devam ettiğini, teröre övgü ve terör çağrısı yapma gibi suçların yasalara eklendiğini hatırlatan vatandaşlar, televizyon ekranlarından bu yönde bir ifadenin kullanılmasını kınadı. Çok sayıda vatandaş da Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaştı.

Vatandaşlar ayrıca Defargesin uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalını da açıklama yaparak özür dilemeye çağırdı.