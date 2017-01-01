23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Philippe Moreau Defarges
DÜNYA

Fransız siyaset bilimciden 'Türkiye' ve 'Erdoğan' hakkında skandal sözler!

Fransız BFM Business kanalında konuşan siyaset (!) bilimci Defarges, Türkiye ve Erdoğan hakkında yaptığı skandal yorumlar üzerine büyük tepki çekti. Defarges, "Geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi

23 Nisan 2017 Pazar, 11:40:33 Güncelleme: 12:11:42 AA

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, ekonomi kanalı BFM Business'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki topladı.

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan "Dünyada 7 Gün" isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges, Türkiyenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin mümkün olmayacağını, üyelikle ilgili bir anlaşma imzalansa bile 27 üye ülkeden her birinin bunu onaylaması gerektiğini söyledi.

Defarges, Türkiyedeki halk oylaması hakkında da referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için hukuki yolların kapandığını savunarak itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etti. Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi.

Sunucunun "Bir cinayeti meşru gösteremezsiniz." şeklindeki itirazına Defarges, bu yöntemin ve tartışmalarının yüzyıllardan beri sürdüğünü, büyük dinlerde bile bu yönde tartışmaların yaşandığını savundu.

Program bittikten sonra sosyal medyada Defargese ve BFM Business kanalına tepki gösteren vatandaşlar, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirdi.

Fransada yaşayan çok sayıda Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğana yönelik bu tür sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sosyal medyada bu konuda kısa mesajlar paylaşarak Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyine (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etti.

Fransada terör saldırıları nedeniyle olağanüstü hal uygulamasının devam ettiğini, teröre övgü ve terör çağrısı yapma gibi suçların yasalara eklendiğini hatırlatan vatandaşlar, televizyon ekranlarından bu yönde bir ifadenin kullanılmasını kınadı. Çok sayıda vatandaş da Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaştı.

Vatandaşlar ayrıca Defargesin uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalını da açıklama yaparak özür dilemeye çağırdı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!
DÜNYA

Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!
Selanik'teki Türk konsolosluğuna molotoflu saldırı!
DÜNYA

Selanik'teki Türk konsolosluğuna molotoflu saldırı!
Kayıp Malezya uçağını arayan uzmanlar bu kez emin: Bulduk!
DÜNYA

Uzmanlar bu kez emin: Kayıp uçağı bulduk!
Kuzey Kore'den Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidi
DÜNYA

Kuzey Kore bu kez de o ülkeyi tehdit etti!
Trump'ın ilk 100 günü geçer not alamadı!
DÜNYA

Donald Trump'tan yeni 'rekor'!
Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başında
DÜNYA

Avrupa Birliği'nin varlık-yokluk seçimi için oylama ...
Kuzey Kore'den Avustralya'ya nükleer saldırı tehdidi
DÜNYA

KUZEY KORE BU KEZ DE O ÜLKEYİ TEHDİT ETTİ!
Trump'ın ilk 100 günü geçer not alamadı!
DÜNYA

DONALD TRUMP'TAN YENİ 'REKOR'!
Merkel 11 kez anlatmış, Trump anlamamış!
DÜNYA

MERKEL 11 KEZ ANLATMIŞ, TRUMP ANLAMAMIŞ!
Fransa, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandık başında
DÜNYA

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN VARLIK-YOKLUK SEÇİMİ İÇİN OYLAMA BAŞLADI
Fransız siyaset bilimciden 'Türkiye' ve 'Erdoğan' hakkında skandal sözler!
DÜNYA

NEFRET SÖYLEMİNDE SON NOKTA!

Selanik'teki Türk konsolosluğuna molotoflu saldırı!
DÜNYA

SELANİK'TEKİ TÜRK KONSOLOSLUĞUNA MOLOTOFLU SALDIRI!